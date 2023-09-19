Bahçeli, Akşener İle komşuluk hayalini bitirdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı sonrası kameralar karşısına geçti. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Bahçeli'ye "İYİ partiye komşuluk teklifinde buluşmuştunuz bu halen geçerli mi?" sorusu soruldu.







"Cumhur İttifakı ile biriz, beraberiz" diyen Devlet Bahçeli, İYİ Parti'ye yaptığı çağrıya ilişkin ise "Mahallede komşuya verilecek ev olmadığı anlaşılmıştır" ifadelerini kullandı.







NE OLMUŞTU?



MHP Lideri Devlet Bahçeli, ağustos ayında İYİ Parti’ye yerel seçimlerde birlik çağrısında bulunmuştu. MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir aracılığıyla mesajını ileten Bahçeli, “Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına” demişti.