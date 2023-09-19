Samanyolu Haber /Spor / İşte GS-Kopenhag maçını şifresiz verecek kanallar! /19 Eylül 2023 16:54

İşte GS-Kopenhag maçını şifresiz verecek kanallar!

Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'ndaki ilk maçında Kopenhag ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray ile Kopenhag arasında yayınlanacak maç şifresiz ekranlarda izlenebilecek. İşte Galatasaray-Kopenhag maçını şifresiz yayınlayacak kanallar.

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Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yer alan Galatasaray gruptaki ilk maçında Danimarka ekibi Kopenhag ile karşı karşıya gelecek.

Gruba üç puanla başlamak isteyen Galatasaray'da, Kopenhag maçının bilet fiyatları açıklandı.

Medyaradar'da yer alan habere göre 20 Eylül Çarşamba günü saat 19:45'te başlayacak Galatasaray-Kopenhag maçının bilet satışları 14 Eylül Perşembe günü saat 14:00‘te, GS Bonus kart sahiplerine öncelikli olup; 15 Eylül Cuma günü saat 11:00’de GS Logolu passolig kartlarına satışa sunulacak.

Premium: 17 bin 500 TL

Delux: 15 bin TL

Lux: 13 bin 500 TL

Classic: 12 bin TL

Kategori 1: 7 bin 500 TL

Kategori 2: 6 bin TL

Kategori 3: 4 bin 500 TL

Kategori 4: 3 bin 750 TL

Kategori 5: 3 bin 500 TL

Kategori 6: 2 bin 500 TL

Kategori 7: 2 bin TL

Kategori 8: 750 TL

Kategori 9: 700 TL

GALATASARAY-KOPENHAG MAÇINI ŞİFRESİZ YAYINLAYACAK KANALLAR
Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray-Kopenhag maçını şifresiz yayınlayacak kanalların listesi:

Idman TV
Al Jazeera Sport +4
BeIN Sport Max 5
C+ Liga Campeones 8
Sky Calcio 2
Sky Sport 3
Sky Sport Red Button
TV3 Danimarka
Viasat Sport

GALASARAY-KOPENHAG MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?
Galatasaray-Kopenhag maçı 20 Eylül Çarşamba günü oynanacak.

GALATASARAY-KOPENHAG MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Galatasaray-Kopenhag maçı saat 19:45'te başlayacak.

GALATASARAY-KOPENHAG MAÇI HANGİ KANALDAN YAYINLANACAK?
20 Eylül Çarşamba günü saat 19:45'te başlayacak olan Galatasaray-Kopenhag maçı EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
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