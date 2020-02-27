Tarım desteğini soran çiftçiye AKP'li vekil cevabı: Memlekette harp var, el insaf

Ses Gazetesi’nden Emrah Dinçer imzalı habere göre, Türkiye’nin tarım bütçesini 17 milyar TL’den 22 milyar TL’ye çıkardıklarını dile getiren Milletvekili Rıza Posacı, bununla iftihar ettiklerini söyledi.

“MEMLEKETTE HARP VAR”







Aydın’ın gübre ve mazot desteklemesi ödenmeyen iller arasında yer almasını eleştiren oda başkanlarına tepki gösteren Posacı ilginç bir gerekçe sundu:

“Bana göre öyle çok abartılacak bir durum yok. Ama oda başkanı arkadaşlarımız biraz heyecanlanmış herhalde. Memlekette harp var, ortalık yer yerinden oynuyor. Size el insaf diyorum. Az sabırlı olun, memleket bizim, çiftçi bizim. Ben de çiftçiyim. 3-5 gün geç kalma ile feveran yapmayın” diye konuştu.