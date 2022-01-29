Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın 11 maaşlı Genel Müdürü görevden alındı /29 Ocak 2022 23:25

Erdoğan'ın 11 maaşlı Genel Müdürü görevden alındı

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz görevden alındı.

SHABER3.COM

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'nde (TTKKMB) Genel Müdür Fahrettin Poyraz görevden alındı.

Fahrettin Poyraz'ın yerine Ziraat eski Genel Müdürü Hüseyin Aydın atandı.
 
Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Yönetim Kurulu toplantısı sonrası karar oy çokluğu ile alındı. Alınan karar, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğüne de bildirildi.

Toplantı sonrası yapılan açıklama şöyle oldu:

1581 sayılı kanunun 5.maddesine istinaden Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü olarak atanan Sayın Fahrettin Poyraz’ın genel müdürlük görevinden alınmasına, Sayın Hüseyin Aydın’ın Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü olarak atanmasına oy çokluğu ile karar verildi.

ERDOĞAN, TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ MARKETİNDE ALIŞVERİŞ YAPMIŞTI
Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (TTKKMB), AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın enflasyondaki durdurulamayan artış gündemdeyken birliğin marketinde yaptığı alışverişle gündeme gelmişti.


 
İstanbul Kısıklı’daki Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasından alışveriş yapması sonrası kameralara yaptığı açıklamada Erdoğan fiyatların gayet uygun olduğunu söylese de yurttaşlar birçok ürünün fiyatının daha pahalı olduğunu gözlemlemişti. 

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz'ın aldığı maaş da gündem olmuştu.. Medyaya yansıyan iddialara göre 
Poyraz'ın 11 kurumdan para aldığı ve maaşının 180 bin lira olduğu dile getirilmişti... Yandaş medya bu iddialara karşı savunmaya geçmiş Poyraz'ın 45 bin liraya maaş 4 ayırı yerden de huzur haklarıyla birlikte toplam .62 bin 750 lira kazandığı savunması yapılmıştı 

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan'ın 11 maaşlı Genel Müdürü görevden alındı Sonraki Haber >>

Erdoğan, Bakan Kasapoğlu ve İl Başkanı’nı fırçaladı

Erdoğan, Bakan Kasapoğlu ve İl Başkanı’nı fırçaladı

Sokaktaki karı CHP’li komşusunun evinin önüne yığdırdı

Sokaktaki karı CHP’li komşusunun evinin önüne yığdırdı

Yıldız oyuncu Enes Kanter, Yunanistan’a çağrı

Yıldız oyuncu Enes Kanter, Yunanistan’a çağrı

İYİ Parti, KHK hiç olmamış; onlarca çocuk Meriç’te ölmemiş gibi davranıyor

İYİ Parti, KHK hiç olmamış; onlarca çocuk Meriç’te ölmemiş gibi davranıyor

Ulaştırma Bakanından itiraf: TEM bizim konrolümüzde ama açamadık

Ulaştırma Bakanından itiraf: TEM bizim konrolümüzde ama açamadık

Promptera kendini kaptırınca...

Promptera kendini kaptırınca...

Kılıçdaroğlu'ndan 'vatansever bürokratlar' çıkışı

Kılıçdaroğlu'ndan 'vatansever bürokratlar' çıkışı

İşte yeni havalimanı kargo binasının çökme anı

İşte yeni havalimanı kargo binasının çökme anı

KHK’lıların mağduriyetleri telafi edilmeli

KHK’lıların mağduriyetleri telafi edilmeli

Kar altında 'Ucuz ekmek' kuyruğu

Kar altında 'Ucuz ekmek' kuyruğu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:32:48