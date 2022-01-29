Erdoğan'ın 11 maaşlı Genel Müdürü görevden alındı

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'nde (TTKKMB) Genel Müdür Fahrettin Poyraz görevden alındı.





Fahrettin Poyraz'ın yerine Ziraat eski Genel Müdürü Hüseyin Aydın atandı.





Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Yönetim Kurulu toplantısı sonrası karar oy çokluğu ile alındı. Alınan karar, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğüne de bildirildi.





Toplantı sonrası yapılan açıklama şöyle oldu:





1581 sayılı kanunun 5.maddesine istinaden Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü olarak atanan Sayın Fahrettin Poyraz’ın genel müdürlük görevinden alınmasına, Sayın Hüseyin Aydın’ın Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü olarak atanmasına oy çokluğu ile karar verildi.





ERDOĞAN, TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ MARKETİNDE ALIŞVERİŞ YAPMIŞTI

Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (TTKKMB), AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın enflasyondaki durdurulamayan artış gündemdeyken birliğin marketinde yaptığı alışverişle gündeme gelmişti.









İstanbul Kısıklı’daki Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasından alışveriş yapması sonrası kameralara yaptığı açıklamada Erdoğan fiyatların gayet uygun olduğunu söylese de yurttaşlar birçok ürünün fiyatının daha pahalı olduğunu gözlemlemişti.



