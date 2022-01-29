Uzmanlardan pandemi değerlendirmesi: ‘Bir tsunami daha gelme ihtimali çok yüksek’

Türk Tabipleri Birliği Pandemi Çalışma Grubu video konferans yöntemiyle düzenlediği toplantıda pandemideki güncel gelişmeleri değerlendirdi. Mesude Erşan'ın sorularını Prof. Dr. Esin Şenol, Prof. Dr. Oğuz Kılınç ve Dr. Levent Akyıldız yanıtladı.





“OMICRON 3 DOZ AŞILILARA BİLE BULAŞIYOR”





Omicron varyantının kalıcı olup olmayacağını değerlendiren Prof. Dr. Şenol, “Her bir varyant birbirinden daha bulaşıcı. Omicron, 2 doz aşılıları ciddi bir biçimde hastalandırıyor. 3 doz aşılılara bile bulaşıyor. Bundan bir adım sonrası ise artık aşı ile ulaştığımız noktadan bir geriye dönüş olarak yeni bir aşı hazırlanması ve uygulanması gerekebilecek” dedi.





“TARİH, BU ÖLÜMLERDEN SİYASETÇİLERİ SORUMLU OLARAK ANACAK”





Şenol, “Aşılarını yaptırdıkları halde ölen, aşılarını yaptırdıkları halde tekrar doz aşılara maruz kalanların haklarını korumayan politikacıları arşiv ve tarih pek çok ölümden sorumlu olarak anacak. Maalesef iyi bir durumda değiliz dünya olarak” görüşlerini paylaştı.





“BİR TSUNAMİ DAHA GELEBİLİR”





Prof. Dr. Oğuz Kılınç ise Omicron bağışıklığıyla corona virüsün bitebileceği yönündeki teorilere şöyle yanıt verdi:





* Omicron bağışıklığı derin bir bağışıklık değil. Omicron geçirmiş insanlar yeniden enfekte olabiliyorlar. Buna bel bağlamak bugün için gelen bilgiler çerçevesinde çok akılcı değil.





* Geçici bir süre dinginleşse bile bu tsunami, yıkımı temizlemeden yeni bir başka süreç yaşanıp bir tsunami daha gelme ihtimali çok yüksek.







