Samanyolu Haber /Gündem / Tarım ve Orman Bakanlığı'nda 4 bakan yardımcısı görevden alındı /08 Nisan 2022 06:11

Tarım ve Orman Bakanlığı'nda 4 bakan yardımcısı görevden alındı

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 4 bakan yardımcısı görevden alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılığı'na ise Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran atandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre Tarım ve Orman Bakanlığı'nda bakan yardımcıları Mehmet Hadi Tunç, Akif Özkaldı, Ayşe Ayşin Işıkgece ve Fatih Metin görevden alındı.

Bakan yardımcılıkları görevine Nihat Pakdil, İbrahim Yumaklı, Veysel Tiryaki ve Ebubekir Gizligider atandı.

AİLE VE SOSYAL HİZMET BAKANLIĞINDA ATAMA
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılığı'na ise Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran atanırken; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç görevden alındı. 
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