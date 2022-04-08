Millet İttifakı’nda ‘Cumhurbaşkanlığı seçimi’ tartışılmaya başlandı

Güçlendirilmiş parlamenter sistem için birlikte ilerleyen muhalefet partilerinde bugünlerde “cumhurbaşkanı adayının açıklanması gerektiği” değerlendirmeleri yapılıyor.





"ELİMİZ GÜÇLENMELİ"

İktidar kanadı, muhalefet blokuna “Henüz adayınız bile yok” eleştirilerini getirirken muhalefette de “2023’te cumhurbaşkanı adayının kim olacağına yönelik görüşmelerin hızlandığı” belirtiliyor. AKP ve MHP’nin hazırladığı ve Meclis’te kabul edilen Seçim Yasası’nı “tuzak” olarak değerlendiren muhalefet kanadında, “İktidarın her türlü hamlesine karşı elimiz güçlenmeli. Artık cumhurbaşkanı adayı kamuoyuna açıklanmalı, Erdoğan karşısında sahada olmalı ve halka projelerini anlatmalı” değerlendirmeleri yapılıyor.





"SEÇİME AZ KALDI"

Özellikle muhalefetin üzerinde çalıştığı “güçlendirilmiş parlamenter sistem ile neyin amaçlandığı, neden cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine karşı çıkıldığı, tarafsız Cumhurbaşkanlığı’nın önemi” gibi konuların muhalefet açısından “kritik olduğu” belirtiliyor. Bu konuların artık bizzat cumhurbaşkanı adayınca anlatılması gerektiğine de işaret ediliyor. Seçime yaklaşık bir yıl kaldığına dikkat çekilerek, “Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili süreç hızlanmalı. Çünkü muhalefet partilerinin bir araya gelmesi, üzerinde uzlaşılan bir adayın belirlenmesi zaten başlı başına bir süreç olacak. Adayın en kısa sürede sahaya inebilmesi için görüşmelerin bir an önce başlaması gerekiyor” yorumları yapılıyor.





ARTIK MİTİNG YAPILMAYACAK

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, TL’nin dolar karşısında değer kaybı ve artan hayat pahalılığına tepki amaçlı mitinglere başlama kararı almıştı. Kılıçdaroğlu, ilk mitingini de 4 Aralık 2021’de Mersin’de yapmıştı. İYİ Parti lideri Meral Akşener de Kasım 2021’de Denizli’de miting düzenlemişti. Millet İttifakı, bu mitinglerin ara ara yapılacağını açıklasa da altı muhalefet partisi liderinin bir araya gelmesi, partiler arası görüşmelerin sıklaşması gibi gerekçelerle artık mitinglere devam edilmeyeceği öğrenildi.