TBMM Araştırma Komisyonu'ndan 'Mavi Balina' açıklaması

"Sanal ölüm tuzağı" olarak da adlandırılan "Mavi Balina" ile bağlantılı olduğu iddia edilen intihar vakalarının son dönemde Türkiye'de de artış göstermesinin ardından altı ay önce TBMM'de kurulan Bilişim Teknolojileri Bağımlılığı Araştırma Komisyonu, yaptığı araştırmanın sonuçlarıyla ilgili raporunu açıkladı.





Raporda, Türkiye'de Mavi Balina nedeniyle intihar ettiğinden şüphelenilen genç sayısının 150 civarında olduğu bildirildi.





TBMM'de, Bilişim Teknolojileri Bağımlılığı Araştırma Komisyonu, Türkiye'de bağımlılık oluşturan bilgisayar oyunlarının çocuk ve gençleri ölüme kadar götürdüğünü tespit etti. Raporda, 'mavi balina' oyunun Türkiye'de yaklaşık 150 civarında gencin intiharıyla bağlantılı olduğunun düşünüldüğü belirtildi.





Yaklaşık altı ay önce kurulan komisyon, 12 toplantı yaptı ve onlarca uzmanın görüşüne başvurdu. Bu çalışmanın ardından hazırlanan raporda şu ifadeler yer aldı:





"Bu oyuna katılan kişilerden çoğu şiddet içeren 50 talimatı yerine getirmesi istenmektedir. 50 günlük bir süreyi kapsayan bu komutlar arasında derin olmayacak şekliyle kol ve bacakların kesilmesi, belirli bir süre boyunca oyunu oynayanın kimseyle görüşmemesi, yüksek sesle müzik dinlemesi gibi aşamalar yer almaktadır. 50'inci günün sonunda da oyunu oynayana, son aşama olan 'yüksekten atlayarak ya da kendini asarak intihar etme' komutu verilmektedir. Bu oyunda yönetici konumunda olan kişilerin, kişisel bilgilerini ele geçirdikleri kurbanlarına şantaj yaparak oyunda kalmaya zorladıkları belirtilmektedir. Neredeyse tüm dünyayı tehdit eden bu oyun bizim ülkemizde de ciddi kayıplara sebep olmaktadır. Bu konuda gerekli önlemlerin ivedilikle alınması, çocuklarımızın bilinçlendirilmesi gerekmektedir."