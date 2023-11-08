TBMM'den İsrail’e şok boykot!

"TBMM'de İsrail'in bu saldırganlığına destek veren şirketlerin hiçbir ürününü kullanmayacağız, bundan sonra da almayacağız, aldıklarımızı da atacağız. Ordulu hemşehrilerim, bugünün sonuçlarından birisi de şu olsun, sizden istirhamımız, Allah rızası için sadece lanet okumak, sadece 'Şunlar şöyle olsun, böyle olsun' demek yetmez. Bu katliama destek veren şirketlerin ürünlerini bundan sonra almayacağız ve aldırmayacağız."





Haberi aktaran Reuters, bu iki şirketin soru talebine cevap vermediğini de belirtti.

