TBMM'den İsrail’e şok boykot!

Açıklamada ayrıca TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un talimatıyla “İsrail'in Gazze'de işlediği soykırım suçuna destek veren şirketlerin ürünlerinin Meclis kampüsü ve tesislerindeki lokanta, kafeterya ve çay ocaklarında satılmayacağı” kaydedildi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ordu Üniversitesi’nde yaptığı bir konuşmada ise herkesi boykotu takip etmeye çağırdı:
"TBMM'de İsrail'in bu saldırganlığına destek veren şirketlerin hiçbir ürününü kullanmayacağız, bundan sonra da almayacağız, aldıklarımızı da atacağız. Ordulu hemşehrilerim, bugünün sonuçlarından birisi de şu olsun, sizden istirhamımız, Allah rızası için sadece lanet okumak, sadece 'Şunlar şöyle olsun, böyle olsun' demek yetmez. Bu katliama destek veren şirketlerin ürünlerini bundan sonra almayacağız ve aldırmayacağız."
Haberi aktaran Reuters, bu iki şirketin soru talebine cevap vermediğini de belirtti.