Samanyolu Haber /Politika / TBMM'den İsrail’e şok boykot! /08 Kasım 2023 09:24

TBMM'den İsrail’e şok boykot!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) restoranlarında, kafeteryalarında ve çay ocaklarında boykot amacıyla İsrail'in Gazze'ye karşı savaşına destek veren şirketlerin ürünlerinin satılmayacağı duyuruldu. TBMM açıklamasında şirketlerin adı verilmezken, Reuters bir kaynağa dayandırdığı haberinde Coca-Cola ve Nestle ürünlerinin menülerden kaldırıldığını aktardı.

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TBMM Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Gazze'de masum insanları katleden İsrail'in savaş suçlarına açıkça desteğini ilan eden şirketlerin ürün ve mallarının boykot edilmesine yönelik toplumsal duyarlılığa destek verilmesi” kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un talimatıyla “İsrail'in Gazze'de işlediği soykırım suçuna destek veren şirketlerin ürünlerinin Meclis kampüsü ve tesislerindeki lokanta, kafeterya ve çay ocaklarında satılmayacağı” kaydedildi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Ordu Üniversitesi’nde yaptığı bir konuşmada ise herkesi boykotu takip etmeye çağırdı:

"TBMM'de İsrail'in bu saldırganlığına destek veren şirketlerin hiçbir ürününü kullanmayacağız, bundan sonra da almayacağız, aldıklarımızı da atacağız. Ordulu hemşehrilerim, bugünün sonuçlarından birisi de şu olsun, sizden istirhamımız, Allah rızası için sadece lanet okumak, sadece 'Şunlar şöyle olsun, böyle olsun' demek yetmez. Bu katliama destek veren şirketlerin ürünlerini bundan sonra almayacağız ve aldırmayacağız."

Haberi aktaran Reuters, bu iki şirketin soru talebine cevap vermediğini de belirtti.
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