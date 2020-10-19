Samanyolu Haber /Gündem / Tecil yaşı 22'ye çekildi, 500 bin genç asker kaçağı oldu /19 Ekim 2020 13:08

Tecil yaşı 22'ye çekildi, 500 bin genç asker kaçağı oldu

Bedelli askerliği kalıcı hale getiren yasa ile lise ve dengi okullardaki öğrenciler için 29 olan tecil yaş sınırı, 22’ye düşürüldü. Yasa değişikliğinden haberi olmayan binlerce genç, yoklama kaçağı ve bakaya durumuna düştü.

SHABER3.COM

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, sayıları 500 bine ulaşan gençler için af çıkarılmasını istedi.

Kaya “Bizler de anne babayız, ortada büyük bir haksızlık var, hep birlikte bu haksızlığı düzeltmemiz gerekiyor” dedi. Kaya sözlerine şöyle devam etti: “Kanun değişikliğinden haberi olmayan binlerce gencimiz, yoklama kaçağı ve bakaya durumuna düştü. Yeni yasadan askerlik şubesindeki bazı memurların bile haberi olmadı. Gençlerimizin tecil hakları, bedelli hakları ve üniversiteye giriş hakları ellerin alındı. İş hayatı olan var, okul hayatı olan var. Binlerce gencimiz çaresizce ne yapacağını düşünüyor. Hayatlarını 29 yaş sınırına göre ayarlayan ve bedellinin kalıcı olduğunu sanan gençlerimiz büyük bir mağduriyet yaşıyor. Sayıları 500 bini bulan bu gençlerimizin psikolojileri bozulmuş, hayatları karartılmıştır.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Tecil yaşı 22'ye çekildi, 500 bin genç asker kaçağı oldu Sonraki Haber >>

Yer altı otoparkı çöktü

Yer altı otoparkı çöktü

Eğlence parkları için robot yunus

Eğlence parkları için robot yunus

Çocukların oyunu kötü bitti

Çocukların oyunu kötü bitti

Yağışlı havada sollama yaparken dikkat.

Yağışlı havada sollama yaparken dikkat.

Kamyon virajı alamayınca

Kamyon virajı alamayınca

Canıma yetti, piyasanın hâline bak!

Canıma yetti, piyasanın hâline bak!

Sen misin Denizli Valisi'ni tanımayan dönerci!

Sen misin Denizli Valisi'ni tanımayan dönerci!

Somalı Madenciler hakları aramak için yollarda

Somalı Madenciler hakları aramak için yollarda

Halk röportajında gözyaşlarını tutamadı: 52 yaşındayım, ekmek param yok!

Halk röportajında gözyaşlarını tutamadı: 52 yaşındayım, ekmek param yok!

Yandaş muhabiri Aliyev düzeltti: Öyle bir şey yok, aksine...

Yandaş muhabiri Aliyev düzeltti: Öyle bir şey yok, aksine...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:18:11