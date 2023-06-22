Tehlike büyüyor! 116 köy karantinada, 250 bin aşı yapıldı

Sözcü'de yer alan habere göre bayram öncesi şap hastalığıyla mücadele sürüyor. Ardahan’da karantinaya alınan 116 köydeki 250 bin 554 büyükbaş hayvan aşılandı.



Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde son günlerde şap hastalığının artış gösterdiği ve büyükbaş hayvanlarda oldukça ağır seyrettiği belirtildi.



DAHA ÖNCE 99 KÖY KARANTİNAYA ALINDI



Verim kaybına neden olan hastalığın yayılımının önlenmesi amacıyla tedbirler kapsamında daha önce 99 köyün karantinaya alındığı anımsatılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;



*İlimiz genelinde 2023 yılı ilkbahar aşılama programı aksatılmadan sürdürülmüştür. Bakanlığımız, Şap Enstitüsü tarafından gönderilen yeni tip SAT-2 varyantı içeren aşılarla 15 Mart tarihinden itibaren toplamda 250 bin 554 adet büyükbaş hayvan aşılanmıştır.



AŞILAMA DEVAM EDİYOR



*Veteriner hekimlerimizce biyogüvenlik tedbirlerine uygun şekilde, mihrak köylerimizin çevrelerindeki köylerde aşılama çalışmaları devam etmektedir.



*İl ve İlçe Müdürlüklerine gelen ihbarların titizlikle değerlendirilmesi, alınan numunelerin hızlı bir şekilde Şap Enstitüsü Müdürlüğüne gönderilmesi sağlanmıştır.



*İlimiz merkeze bağlı 37, Göle’de 38, Hanak’ta 37 ve Damal’da 4 olmak üzere toplamda 116 köye karantina işlemi uygulanmıştır.



ŞAP HASTALIĞI NEDİR?



Evcil veya yabani tüm çift tırnaklı hayvanlarda görülebilen, kronik durumlarda zayıf ve yavru hayvanlarda ölüme sebebiyet veren, genellikle et, süt ve iş gücü kaybına sebep olan viral bir hastalıktır.



Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığınca ihbarı mecburi hastalıklar arasında yer almaktadır. Hastalığın mortalitesi düşük olmasına karşın yüksek morbiditeye sahiptir.



Bu şu anlama gelir: Öldürücü olmamakla birlikte sürü içerisinde veya bölgede hızla yayılır. Her ne kadar zoonoz kabul edilse de insanlara bulaşma oldukça nadirdir.



ŞAP HASTALIĞI NASIL BULAŞIR?



Hastalığın yayılışı 2 farklı unsurla gerçekleşir:



1- Hasta hayvanlar



Bunların ağız salya akıntısı, idrar ve dışkıları, sütü, mihraklarda oluşan vezikülerin patlaması ile



2- Taşıyıcı hayvan ve kaynaklar



Fare, Kuşlar, Yaban domuzu, Kanatlılar hastalığın yayılmasında rol oynar.



Suni tohumlama, (Hastalıklı sperm veya malzeme ile) hastalıklı ortamda bulunan kaba yem, hayvan altlığı, su,



Hastalıklı ortamda kullanılan elbise, kıyafet ve malzemenin (sağım makinesi, kaşağı, zincir) dezenfekte edilmeden kullanılması,



Hayvan nakilleri (Hastalıklı hayvan, malzeme veya dezenfekte edilmemiş taşıma araçları ile),

Hastalıklı hayvan ürünlerinin gerekli işleme tabi tutulmadan piyasaya sürülmesi hastalığın salğın haline gelmesinde önemli rol oynar.



