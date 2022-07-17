Samanyolu Haber /Dünya / Tehlikeli madde taşıyan Ukrayna uçağı Yunanistan'da düştü /17 Temmuz 2022 12:12

Tehlikeli madde taşıyan Ukrayna uçağı Yunanistan'da düştü

Ukraynalı bir firmaya ait Antonov An-12 tipi kargo nakliye uçağı Yunanistan'ın kuzeyinde düştü. Kaza sonrası şiddetli patlama meydana gelirken, 2 kilometre yarıçapında yaşayanlara evde kalmaları ve maske takmaları için çağrı yapıldı.

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Sırbistan ise uçağın mayınları da içerin 11 ton silah yüklü olduğunu ve Bangladeş'e gitmek üzere kendi ülkelerinden havalandığını duyurdu.

Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre,"tehlikeli madde" taşıyan uçak Yunanistan'ın kuzeyinde Kavala'ya düştü. Görgü tanıkları kazanın ardından şiddetli patlamalar meydana geldiğini belirtti.

İlk yardım ekipleri de iki saat sürdüğü belirtilen patlamalar nedeniyle enkaza müdahale edemedi. Yetkililer, uçaktaki 'tehlikeli' madde nedeniyle Kavala'nın Palaiohoriou bölgesindeki tüm itfaiye güçlerinin ve ilk yardım ekiplerinin olay yerinden uzaklaşmasını istedi.

Olay yerine giden itfaiyecilerin patlamaların devam etmesi nedeniyle enkaza yaklaşamadığı ancak iki itfaiye erinin nefes darlığı şikayetiyle hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Yetkililer kaza yerinin 2 kilometre yarıçapında yaşayanlardan da evde kalmalarını ve maske takmalarını istedi.

Patlayıcı uzmanlarından oluşan bir ekip ise uçağın taşıdığı yükün ne kadar tehlikeli olduğunu belirleyerek, alınacak tedbirleri kararlaştırmak üzere olay yerine doğru harekete geçti.

Pilot motor arızası bildirdi

Pilot, uçağın motorunda arıza olduğunu bildirerek acil iniş izni istedi ancak havaalanına varamadan motor havada alev aldı ve uçak Kavala'da yerleşim bölgesine yakın bir alana düştü.

Ukraynalı bir firmaya ait olan uçak Sırbistan'dan Ürdün'e kargo taşıyordu.

Görgü tanıkları uçağın düşmesinin hemen ardından çok sayıda patlama sesi duyulduğunu ve yangın başladığını aktardı.

Kazanın yaşandığı alanda yanık yakıt kokusu ve yoğun duman hakim.

Uçakta sekiz mürettebatın olduğu tahmin ediliyor.

Sırbistan'dan açıklama

Sırbistan Savunma Bakanı Nebojsa Stefanovic, kargo uçağının Sırp bir şirkete ait silah yükünü Bangladeş'e taşıdığını duyurdu.

Sırp Bakan kazada 8 mürettebatın öldüğünü ve muhtemelen Ukraynalı olduklarını açıkladı. Uçakta mayınlarla birlikte 11 ton silah bulunduğunu aktaran Bakan, mühimmatın Ukrayna'ya değil Bangladeş'e gitmek üzere yola çıktığını duyurdu.
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