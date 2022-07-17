Irak'tan Türkiye'ye Fırat ve Dicle talebi

Türkiye'den "israf" iddiası





DW'ningöre, Türkiye, Fırat ve Dicle nehirlerinden Irak'a ulaşan su miktarının artırılmasını isteyen Bağdat yönetiminin talebini değerlendirecek.Bağdat'tan yapılan açıklamada, konuyla ilgili olarak Irak Su Bakanı Mehdi el Hamdani ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak Özel Temsilcisi Veysel Eroğlu'nun bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. Video konferans görüşmesinde tarafların Türkiye'den Irak'a, "Fırat ve Dicle üzerinden ulaşan su miktarlarını" ele aldığı bildirilirken; Hamdani'nin, "Irak'ın yaşanan su sıkıntını aşabilmesine imkân tanınması için Türkiye'den bırakılan su miktarının yeniden gözden geçirilmesini talep ettiği" açıklandı.Eroğlu'nun ise, "Önümüzdeki günlerde Türkiye'nin rezervlerine uygun olarak su miktarının artırılması" için bu talebi Ankara'daki ilgili makamlara ileteceğini söylediği belirtildi.Tarafların ayrıca Irak'tan bir "teknik heyetin" Türkiye'ye gitmesi ve "bölgedeki Türk baraj rezervlerini değerlendirmesine" izin verilmesi konusunda anlaştığı duyuruldu.Açıklamaları geçen Çarşamba günü Irak haber ajansı INA tarafından aktarılan bir Iraklı hükümet yetkilisi, "Su rezervlerimiz geçen yıla kıyasla yüzde 60 düştü" ifadesini kullanmıştı.Fırat ve Dicle nehirlerinden Irak'a ulaşan su miktarı Ankara ile Bağdat arasında uzun yıllardır tartışma konusu. Irak'taki su seviyelerinin Türkiye'deki barajlar nedeniyle düştüğünden şikâyetçi olan Bağdat ile Ankara arasındaki gerilim geçtiğimiz günlerde yeniden yükselmişti.Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney, Salı günü Twitter'da yaptığı paylaşımda, Iraklıları su kaynaklarını "Boşa harcamakla" suçlamıştı. Güney, "İsrafın azatılması için sulama sistemlerinin modernizasyonu dâhil, acil önlemler alınması" için Iraklılara çağrıda bulunmuştu.Güney'in "israf" iddiasını yalanlayan Hamdan ise Ankara'yı, "Irak'ın su kotasını azaltmak için" bahane üretmekle suçlamıştı.