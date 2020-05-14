Samanyolu Haber /Gündem / Tek adam rejiminde 'Troller ne işe yarıyor?' /14 Mayıs 2020 18:03

Tek adam rejiminde 'Troller ne işe yarıyor?'

AKP trolü Abdurrahman Uzun, tahliye edilen gazetecilerin cezaevinden çıkmadan ‘trol operasyonuyla’ tekrar nasıl tutuklandıklarını tek tek anlattı.

AKP trolünün dilinden ‘tek adam’ rejimi itirafı


Abdurrahman Uzun’un, Özışık kardeşlerin programında yaptığı açıklamalar ‘tek adam rejiminin’ ne olduğunu da gözler önüne serdi. Uzun’un anlattıklarına göre siyasiler yandaş gazetecilerden ‘ortama zemin hazırlamasını’ istiyor.


 
Ardından da hamle yapıyor. İstenmeyen mahkeme kararlarına da yine bu şekilde anında müdahale ediliyor. Tahliyeler durduruluyor, içeride tutulması gereken insanlar hakkında sipariş yeni soruşturmalar açılarak yeni tutuklama kararları çıkarılıyor.


İşte Abdurrahman Uzun’un dilinden tek adam rejimi; “Ağır ceza mahkemeleri kuruldu ve o tahliyelerin hepsini durdurdu, geri aldı. Gece saat 03.30’da çok değerli bir ağabeyim, Cumhurbaşkanımızın da yanında olan bir isim aradı ve şöyle dedi; ‘Abdurrahman dedi, ‘Reis dedi senin bu hamleni çok beğendi dedi. Bi dedi ki; yahu böyle yapacaksınız, bize zemin hazırlayacaksınız ki siyaseten biz de hamle yapabilelim. Siyaseten zemin hazırlamalıyız. (Süleyman Özışık: O zemini oluşturamıyoruz işte) Bu zemini oluşturmak gerekiyor. Ben o gece bakan devreye girmemiş bir üst mahkeme tutuklama vermemiş olsa belki ben hakimleri hedefe koyduğum için cezaevine girecektim.”
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