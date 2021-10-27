Tekirdağ Cezaevi’nde ‘Kerbela’ günleri; Ömer Köse’ye su bile verilmiyor

BUZ GİBİ HAVADA TEK BATTANİYE



Ömer Köse’nin ayrıcı battaniye sorunu da yaşadığı belirtiliyor. Havalar soğumasına rağmen Ömer Köse’ye ikinci battaniye verilmiyor. Köse, buz gibi havada tek battaniye ile idare ediyor. Eski emniyet amirinin söz konusu uygulamalara yönelik şikayetleri de hiç bir şekilde dikkate alınmıyor. Ailesinin ‘yatağını, battaniyesini biz alalım’ teklifinin de cezaevi yönetimi tarafından geri çevrildiği kaydediliyor. Köse’nin kantin ihtiyaçlarının da cüzi bir bölümünün karşılandığı belirtiliyor.



“Üzülme oğlum! Sen utanılacak hiçbir şey yapmadın. Hırsızlar utansın! Ülkeyi satmadılar, hırsızları kovaladılar. Bak hala kirada oturuyorlar!” diyerek uğurlamıştı oğlu Ömer Köse’yi Menşure Köse…



87 AYDIR TUTUKLU



Ömer Köse 22 Temmuz 2014’te tutuklandı. 7 yılı aşkın bir süredir tutuklu. Bu sürenin 4 yıldan fazlasını tek kişilik hücrede geçirdi. Ömer Köse’den yaklaşık 3 yıl sonra hukuk fakültesi birinci sınıf öğrencisi olan oğlu Serdar Köse ve kız kardeşi Selda Özdemir de cezaevine gönderildi. ‘Terör örgütü üyeliği’nden 5’er yıl ceza aldılar.



AİLE BOYU ZULÜM, AİLE BOYU İŞKENCE



Son olarak 27 Ağustos 2021’de eşi Semra Köse tutuklanarak cezaevine gönderildi. Semra Köse’nin Bylock kullanıcısı olduğu ileri sürülüyor. Köse’nin, 2015 yılında örgüte yönelik gerçekleştirilen operasyonları itibarsızlaştırmak adına operasyonları eleştiren yazışmalar yaptığı ileri sürülüyor. AKP rejiminin yargısına göre iktidarın somut hiç bir delil olmaksızın gerçekleştirdiği operasyonları eleştirmek bile suç.



Ömer Köse’nin yatak, battaniye ve su sorunu yaşadığı daha önce de gündeme gelmişti. İki yıldır battaniye ve su sorunu çözülmüyor. Köse’nin iki battaniyesinden biri ‘fazla’ denilerek alınıyor.



SUYU HER GÜN ÖĞLE SAATLERİNDE KESİLİYOR



Tekirdağ F Tipi Kapalı Cezaevi’nde kalan tutuklu ve mahkumlara tüm ihtiyaçlarını karşılaması için kişi başı günlük 60 litre su hakkı verilirken tek kişilik hücrede tecrit edilen Köse’ye 15 litre su verildiği öğrenildi. Öğle saatlerinde ise su tamamen kesiliyor. Su olmadığı için kişisel ihtiyaçlarını bile karşılayamayan Köse’nin kar suyunu eriterek tuvalet ihtiyaçlarını gidermeye çalıştığı daha önce da gündeme gelmişti.



HUKUKSUZ UYGULAMALAR BAKANLIĞIN EMRİ DENİLEREK SAVUNULUYOR



Cezaevi yönetimi ne Ömer Köse’nin ne de ailesinin bu sorunların çözümü için yaptığı başvuruları dikkate almıyor. Köse’nin sorunun çözümü için defalarca dilekçe verdiği ancak hiç bir sonuç alamadığı kaydediliyor. Edinilen bilgilere göre gardiyanlar, söz konusu işkenceyi, ‘bakanlığın emri’ diyerek savunuyor.