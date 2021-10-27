AKP'ye yakın anket şirketi açıkladı:İktidar seçmeninin yarısını kaybetti

Son anket sonuçları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bir kez daha düşündürecek. MAK Danışmanlık tarafından yayımlanan son seçim anketi sonuçlarına göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden aday olması durumunda “Kesinlikle oy vermem” diyenlerin oranında büyük artış gözlemlendi.

MAK Danışmanlık Ekim 2021 Türkiye Gündem Araştırması sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. Son anket sonuçlarında çarpıcı veriler yer aldı. Son ankette katılımcılara, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı adayı olursa oy verir misiniz?” sorusu yöneltildi. Son anket sonuçlarına göre Erdoğan’a kesinlikle oy vermem diyenlerin oy oranı yüzde 42 olarak çıktı.









"Olası bir seçim durumunda 24 Haziran'da verdiğiniz oy tercihinde değişiklik olacak mı? sorusu katılımcılara yöneltildi.





Araştırmaya katılanların yüzde 41'i "24 Haziran'da oy verdiğim partiden farklı bir partiye oy vereceğim" dedi. Katılanların yüzde 42'si "aynı partiye oy vereceğim" cevabını verirken yüzde 17'lik kararsız seçmen dikkat çekti.





Erdoğan'ın yeniden aday olması durumunda yüzde 42'lik seçmen grubu "Kesinlikle oy vermem" cevabını seçti. Rakiplere göre Erdoğan'a oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 9, kesinlikle oy veririm diyenlerin oranı ise yüzde 37 oldu.







AKP'ye oy vermeme gerekçeleri sorulan katılımcılardan yüzde 49'u "kızdırdılar" cevabını verdi. Küskün seçmen oranının ise yüzde 11 olduğu görüldü.







"Kızdıran kim?" sorusun yanıtlayan katılımcılardan sadece yüzde 9'u lideri işaret etti. Birkaç şeye aynı anda kızan seçmen oranı ise yüzde 21 oldu.







Seçmene göre "Ülkedeki en önemli sorun" yüzde 54 ile ekonomi olarak belirlendi. Ekonomiyi eğitim ve göçmenler izledi.







Katılımcıların yüzde 74'ü kurulduğu günden bugüne kadar en az bir defa AKP'ye oy verdi.







AKP'ye en az bir defa oy veren seçmenlere "Tekrar oy verecek misiniz?" sorusu yöneltildi. Seçmenin yüzde 56'sı "kesinlikle oy vermeyeceğim" derken yüzde 8'i kararsız olduğunu söyledi.







Katılımcıların yüzde 42'si erken seçimi gerekli görürken yüzde 43'ü erken seçime gerek olmadığını söyledi.

