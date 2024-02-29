Teksas'ta büyük yangınlar... Yerleşim yerleri tehdit altında

ABD'nin Texas eyaletinin kuzeyindeki Panhandle kasabasında 26 Şubat'ta başlayan ve 'Smokehouse Creek' ismi verilen orman yangınları nedeniyle "acil durum" ilan edildi.



Eyalet yetkilileri, Panhandle'daki yangınlar nedeniyle binlerce yakın bölge sakininin tahliye edildiğini ve yangının başladığı tarihten bu yana yaklaşık 500 bin dönümlük alanın etkilendiğini belirtti.



Şiddetli bir şekilde esen rüzgarlar nedeniyle yangınların bölge genelinde hızla yayıldığını ifade eden yetkililer, görüş mesafesini daraltan dumandan dolayı bölgedeki birçok yolun trafiğe kapatıldığını aktardı.



Texas Valisi Greg Abbott, yaptığı açıklamada, 26 Şubat'tan beri devam eden orman yangınları nedeniyle 60 ilçe için "acil durum" ilan ettiğini duyurdu.



Abbott, "Teksaslıları kıvılcım yaratabilecek faaliyetleri sınırlandırmaya ve sevdiklerini güvende tutmak için önlem almaya çağırıyoruz" dedi.



Eyalette yaşayanlardan cep telefondaki acil durum uyarılarını açmaları ve tahliyeye hazır olmaları istendi.



Teksas’ta 2006 yılında 900 bin dönümden fazla alanı yok eden büyük bir yangın daha yaşanmıştı. Mevcut durum göz önüne alındığında eyalete en çok zararı veren ikinci yangın olduğu belirtildi.



Yangından etkilenen 4 bin 500'den fazla ev ve işyeri elektriksiz durumda.



Yangın sebebiyle bölgede bulunan nükleer tesis de bir süreliğine kapatıldı.



İtfaiyeciler, daha düşük sıcaklık ve yağmur beklenen perşembe günü için umutlu.



ABD’DE OLAĞANÜSTÜ SICAKLIKLAR



ABD'de, şubat ayında sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, sıcak hava dalgası ülkenin güney bölgelerinden Kanada sınırına kadar etkisini gösteriyor.



Alışılmışın dışında seyreden sıcaklıklar ülkenin en güneyindeki Teksas eyaletinde yer yer 38, en kuzeyindeki eyaletlerden Illinois'te ise 22 dereceye yaklaştı.



Sıcaklıkların hızla artmasının, nemli havadan ve ülkenin güneyindeki sıcak havayı kuzeye doğru çeken "alışılmadık bir alçak basınç sisteminden" kaynaklandığı belirtildi.