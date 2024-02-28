Samanyolu Haber /Gündem / Diyarbakır'da muhtar adayı Simurg Sarsılmaz: Tehdit ediliyorum /28 Şubat 2024 23:59

Diyarbakır'da muhtar adayı Simurg Sarsılmaz: Tehdit ediliyorum

Diyarbakır Kaynartepe Mahallesi muhtarlığına aday olan Simurg Sarsılmaz, ölüm tehditleri ve taciz mesajları aldığını açıkladı. Sarsılmaz, suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu.

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Gazete Duvar'da yer alan habere göre 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Diyarbakır Bağlar'a bağlı Kaynartepe Mahallesi muhtarlığına aday olan model Simurg Sarsılmaz, gündem oldu.

Kaynartepe Mahallesi'nde kadınların bulunduğu zor koşullardan kurtulması için muhtarlığa aday olduğunu belirten Simurg Sarsılmaz, kadının gücüne yeniden kavuşması için çaba göstermeyi kendine hedef olarak seçtiğini söyledi.

Sarsılmaz, başka aday çıkmadığı takdirde  4 erkek adaya karşı yarışacak.

Simurg Sarsılmaz, adaylığının gündem olmasının ardından bugün X hesabından açıklamalarda bulundu. Sarsılmaz açıklamasında tehdit ve taciz mesajları aldığını yazdı. Tehditlerden korkmadığını belirten Sarsılmaz, "Umurumda olan benliğimden daha çok cinsel bir obje olarak anılmak oldu" ifadelerini kullandı.

Sarsılmaz mesajlar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu belirtti ve "Uzlaşmak için lütfen gelip ağlamayın sizden aldığım tazminatlarla hayvan barınaklarına yardım yapacağım" dedi.

Sarsılmaz'ın paylaşımları şöyle:
"Evet tehdit aldığım doğru ama umrumda mı hayır. Umrumda olan benliğimden daha çok cinsel bir obje olarak anılmak oldu, muhtarlık adaylığı için koyduğum fotoğraftan çok işimle alakalı fotoğraf paylaşılıp hedef gösterilmem oldu."

"Eleştirinin dozunu kaçırıp haddsizlik yapan herkesin ip numarasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunduğum da doğrudur. Yok öyle önünüze gelen herkese sallayayım sonra bana bir şey olmasın."

"Kadınların çoğu yok mahallemiz sana mı kalmış yok kocamızı baştan mı çıkacaksın içerikli mesajlarla beni taciz ediyor. Ablacım senin senin sigara içmekten bıyıkları sararmış kocanı elinden almak için muhtarlığa adaylığımı koyduğumu düşündüren ne!"

"Neymiş de Bağları bilmezmişim etmezmişim. 8 sene yaşadım ne demek bilmem, Bağlar'da yaptığım sosyal sorumluluk çalışmalarını sadece yaptığım insanlar bilir çünkü sadece işimi paylaşan bir insanım."

"Bana hakaret ve küfür edenler uzlaşmak için lütfen gelip ağlamayın sizden aldığım tazminatlarla Hayvan barınaklarına yardım yapacağım."
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