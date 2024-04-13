Samanyolu Haber /Gündem / Teleferik kazasında hayatını kaybeden Memiş Enes Gümüş ihraç hakimmiş /13 Nisan 2024 13:59

Teleferik kazasında hayatını kaybeden Memiş Enes Gümüş ihraç hakimmiş

Teleferik kazasında yaşamını yitiren avukat Memiş Enes Gümüş'ün bayram tatilini ailesiyle Antalya'da geçirdiği belirtildi. Ailesiyle ilk kez bindiği teleferikteki kazada ölen Gümüş'ün, hakimken Cemaat soruşturması nedeniyle ihraç edildiği öğrenildi.

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Antalya'da dün yaşanan teleferik kazasında hayatını kaybeden Memiş Gümüş'ün (54), olaydan yaralı olarak kurtulan eşi ve iki çocuğuyla ilk kez teleferiğe bindikleri ortaya çıktı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Konyaaltı ilçesindeki Tünektepe Teleferik Tesisi'nde teleferik hattını tutan demir direklerden biri dün saat 18.00 sıralarında kırıldı, kabinlerden biri de direğe ona çarptı.

İçinde sekiz kişinin bulunduğu kabinin tabanı çöktü. Sekiz kişi metrelerce yükseklikten yere düştü. Kazada bir kişi öldü yedi kişi ise yaralandı. Ölen kişinin Aydın’ın Söke ilçesinden ailesiyle bayram tatiline giden Memiş Gümüş olduğu öğrenildi.

'MEMİŞ HOCA' OLARAK BİLİNİYORDU

Gümüş'ün öğretmen eşi Keziban Çapar Gümüş (49) ve oğulları Fatih Gümüş (14) ile Lütfullah Gümüş (17) de kazada yaralandı. Hayatını kaybeden Memiş Gümüş'ün camilerde müezzinlik yapıp, Kur'an okuması nedeniyle çevresinde 'Memiş Hoca' olarak tanındığı, hakimlik yaparken Cemaat soruşturması kapsamında meslekten ihraç edildiği, eşi Keziban Çapar Gümüş'ün ise Bağarası Hürriyet İlkokulu'nda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak görev yaptığı öğrenildi.

Yakınları, Memiş Gümüş'ün cenazenin bugün akşam Söke'ye getirileceğini, yarın Bağarası Mahallesi'nde toprağa verileceğini bildirdi.

Gümüş'ün akrabası Selim Sarıaslan "Memiş, halamın oğlu. Bayram tatili için Antalya'daki akrabalarının yanına gittiler. Tatil yaptıkları sırada teleferiğe binmişler. Maalesef kazada halamın oğlunu kaybettik. Eşi ile çocukları hastanede. Eşinin sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendik" diye konuştu.
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