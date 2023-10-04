Samanyolu Haber /Dünya / Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy görevden alındı /04 Ekim 2023 00:33

Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy görevden alındı

Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy mecliste yapılan kritik bir oylamayla görevden alındı. Cumhuriyetçiler’in kendi arasındaki görüş ayrılıklarının tetiklediği bu adım ABD siyasi tarihinde bir ilk.

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VOA'da yer alan habere göre Cumhuriyetçi Parti’nin aşırı sağcı kanadını temsil eden Temsilciler Meclisi üyesi Matt Gaetz’in dün Kevin McCarthy’yi görevden almak üzere sunduğu önergeye ilişkin bugün oylama yapıldı.

Cumhuriyetçiler’in çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi’nde temsilcilerin çoğunluğu McCarthy’nin görevden alınması yönünde oy kullandı.
Cumhuriyetçi Kevin McCarthy, Cumhuriyetçi Parti içindeki aşırı muhafazakar kanadın girişimiyle, 210’a karşı 216 oyla görevden alınmış oldu.
Oylamada sekiz Cumhuriyetçi 208 Demokrat'la aynı yönde oy kullandı.

Demokratlar nasıl bir tutum sergiledi?

Demokratlarsa Cumhuriyetçiler’in kendi içlerindeki sorunların çözümüne yardım etmeyeceklerini söyleyerek, Kevin McCarthy’nin oylama ile görevden alınmasına engel olmama yönünde tutum benimsedi.

Demokratlar Cumhuriyetçi McCarty’yi Demokrat Başkan Joe Biden’la bütçe konusunda varılan anlaşmaya uyamamasının ardından güvenilir biri olarak görmüyor ve Başkan Biden’la ilgili azil souşturmasına yeşil ışık yakması sebebiyle de tepki gösteriyor.

Yerine kimin geleceği belirsiz

Kevin McCarthy’nin ardından Temsilciler Meclisi başkanlığı koltuğuna kimin oturacağı ise henüz belli değil. Ancak Temsilciler Meclisi üyesi Steve Scalise'in adı geçiyor.

Kevin McCarthy'e yakın olduğu bilinen Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Patrick McHenry, meclis başkanlığı görevini geçici olarak yürütecek.
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