Samanyolu Haber /Politika / Erdoğan’ın gündemi AİHM’in Yalçınkaya kararı /04 Ekim 2023 00:41

Erdoğan’ın gündemi AİHM’in Yalçınkaya kararı

Geçtiğimiz günlerde 'Bardağı taşıran son damla' dediği AİHM'nin Yalçınkaya kararını bir kez daha gündemine alan Erdoğan, "Klasör dolusu delile rağmen hiçbir adım atılmamasını ne kendimize ne milletimize izah edemiyoruz" dedi.

SHABER3.COM

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Danıştay Eğitim Tesisi Açılış Töreni’nde konuştu.

Geçen pazartesi gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası konuşan Erdoğan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) Yalçınkaya kararına değinmişti.

Erdoğan karar için ‘Bardağı taşıran son damla’ ifadelerini kullandı.

Bold Medya'da yer alan habere göre Türkiye’nin terörle mücadele eden bir ülke olduğunu ileri süren Erdoğan, “Güvenliğimizi tehdit eden hiçbir meselenin sadece yerel dinamiklerden kaynaklanmadığını tecrübelerimiz ışığında çok iyi biliyoruz. Ülkemizde darbe suçu işlemiş, terör eylemlerine bulaşmış firari isimlerin batı ülkelerinde siyasi sığınmacı maskesi altında korunması da bunun bir başka örneğidir.

Son günlerde bazı mahkemelerin de buna alet olduğunu ya da edildiğini görüyoruz. Binlerce evladını teröre kurban vermiş bir millet olarak, eli kanlı canilere gösterilen müsamahakar tavrı gerçekten anlayamıyoruz.

Klasörler dolusu delile rağmen terör elebaşılarına yönelik hiçbir adım atılmamasını ne kendimize ne milletimize izah edemiyoruz” dedi.

YENİ ANAYASA

Konuşmasının devamında ‘Yeni Anayasa’ çalışmalarına değinen Erdoğan, muhalefet partilerine de çağrıda bulundu.  Erdoğan, “Yeni anayasa talebine siyaset kurumu başta olmak üzere kimsenin kulak tıkama lüksü yoktur” ifadesini kullandı.

“Milletimize vaadimiz olan Türkiye yüzyılını adaletin yüzyılı yapmakta kararlıyız” diyen Erdoğan, “Cumhuriyetimizin 100. yaşını, bir anma etkinliğinden öte yeni reform hamlelerimizle hak ettiği şekilde kutlamak istiyoruz. Milletimizin demokratik kazanımlarını daha da güçlendirmeye çalışıyoruz.

Yeni anayasa talebine siyaset kurumu başta olmak üzere kimsenin kulak tıkama lüksü yoktur. 85 milyonun tamamının kırmızı çizgileri haricinde her konuyu görüşmeye, tartışmaya açık olduğumuzu ifade ettik. Yeni dönemde milletimize verilecek asıl müjdenin Türkiye’yi sivil, kuşatıcı, özgürlükçü bir anayasa ile buluşturmak olduğu anlaşılıyor.

Devlet otoritesinin sorgulanmasına izin veremeyiz. Zalime merhamet, mazluma zulüm demektir” diye konuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan’ın gündemi AİHM’in Yalçınkaya kararı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:14:39