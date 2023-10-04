Samanyolu Haber /Spor / İki kez geriye düşen Cimbom İngiltere’den zaferle dönüyor: 3-2 /04 Ekim 2023 00:45

İki kez geriye düşen Cimbom İngiltere’den zaferle dönüyor: 3-2

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. hafta maçında İngiltere'nin Manchester United takımını kendi evinde 2 kez geriye düşmesine rağmen 3-2 mağlup etti.

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. hafta maçında İngiltere’nin Manchester United takımının konuğu oldu.

Sarı kırmızılar, ligde zor günler geçiren ve Şampiyonlar Ligi’nde çıkış arayan rakibini iki kez geriye düşmesine rağmen 3-2 yenmeyi başardı.

17. ve 68. dakikalarda yenik duruma düşen Galatasaray, 23. dakikada Zaha ve 71. dakikada da Kerem ile beraberliği yakaladı.

Mauro Icardi ile bir de penaltı kaçıran Galatasaray, 78. dakikada 10 kişi kalan rakibini yine Icardi’nin 82. dakikadaki aşırtma golüyle mağlup etti.
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