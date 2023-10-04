Samanyolu Haber /Politika / Erdoğan’ın vaadiydi: Mülakat kalksın önerisini AKP ve MHP reddetti /04 Ekim 2023 00:51

Erdoğan’ın vaadiydi: Mülakat kalksın önerisini AKP ve MHP reddetti

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim öncesi bildirgeye koydurduğu mülakatı kaldıra vaadinin samimiyeti sorgulanıyor. Saadet Partisi tarafından mülakatlara ilişkin verilen grup önerisi AKP ve MHP'li vekillerin oylarıyla reddedildi.

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Bold Medya'da yer alan habere göre AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 11 Nisan 2023’te katıldığı AKP Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı’nda “Kamuda mülakatları kaldıracağız” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in seçim sonrası başlattığı mülakat tartışması TBMM’de gündem oldu.

Saadet Partisi, Erdoğan’ın vaade dönüştürdüğü konuyla ilgili grup önerisi sundu.

Önerinin gerekçesini açıklayan Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin şunları söyledi: “Derdimiz bağcıyı dövmek değil, derdimiz üzüm yemek. Derdimiz bağcıya yanlışını, hatasını bir kez daha hatırlatmak. Derdimiz adalet, derdimiz gençlerimiz. Kayırmacı düzeninize isyan eden gençlerimiz. Mülakat zilletinin bataklığında boğulan çaresiz kalan, gelecek karamsarlığına kapılan gençlerimiz. Umudu yurt dışında aramak zorunda kalan gençlerimiz ve ne acıdır ki ülkesine gönül koyan gençlerimiz.”

TBMM Genel Kurulu’nda oylamaya sunulan Saadet Partisi’nin grup önerisi, AKP ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.
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