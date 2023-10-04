Samanyolu Haber /Dünya / Kanada Parlamentosu'na ilk siyahi başkan /04 Ekim 2023 07:15

Kanada Parlamentosu'na ilk siyahi başkan

Kanada'nın yeni Meclis Başkanlığı'na Liberal Partili siyahi Milletvekili Greg Fergus seçildi

SHABER3.COM

Bugün, 338 sandalyeli Kanada Parlamentosu'nda yapılan gizli oylamada, Liberal Partili siyahi Milletvekili Greg Fergus, yeni başkan olarak seçildi.

Kanada'da Parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası'nın yeni Başkanı Greg Fergus oldu.

Liberal Parti milletvekili, böylece bu göreve seçilen ilk siyahi Kanadalı unvanını elde etti.

Eski Başkan Anthony Rota, bilmeden, İkinci Dünya Savaşı sırasında Naziler için savaşan Ukraynalı bir ismi Parlamentoda "savaş kahramanı" olarak tanıtıp ayakta alkışlattırmasına yönelik tepkilerin ardından istifa etmişti.

Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy'nin, 22 Eylül'de Kanada Meclisi'nde yaptığı konuşma sonrası, Rota, eski Nazi askeri Yaroslov Hunka'dan "savaş kahramanı" diye bahsetmiş Meclis üyeleri de Hunka'yı ayakta alkışlamıştı.

Bugün, 338 sandalyeli Kanada Parlamentosu'nda yapılan gizli oylamada, Fergus yeni başkan olarak seçildi.

Fergus, aralarında Liberal Parti'den Milletvekili Sean Casey, Muhafazakar Parti'den Chris d'Entremont ve Yeşiller Partisi Genel Başkanı Elizabeth May'in de bulunduğu adayları geride bırakmayı başardı.

Kanada Parlamentosu'ndaki bir geleneğe göre, yeni Meclis Başkanı oyların sayılmasının ardından Başbakan ve ana muhalefet partisi lideri tarafından Avam Kamarasındaki koltuğuna "sürüklenerek" götürülüp oturtuluyor.

Seçimin ardından bir konuşma yapan Başbakan Justin Trudeau, "Bugün Meclis Başkanı olan ilk siyahi Kanadalısınız. Bu tüm Kanadalılar için, özellikle de siyasete dahil olmak isteyen genç nesiller için ilham verici olmalı." ifadelerini kullandı. 

Oylamanın ardından seçimi kazandığı kesinleşen 54 yaşındaki Fergus, yaptığı ilk açıklamada sağlam, düşünceli ve iş birliğine dayalı bir başkanlık sözü verdi.
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