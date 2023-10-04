Samanyolu Haber /Dünya / Dünyanın gözü bu davada: FTX’in eski CEO’sunun ‘dolandırıcılık’ davası başladı /04 Ekim 2023 00:13

Dünyanın gözü bu davada: FTX’in eski CEO’sunun ‘dolandırıcılık’ davası başladı

Dolandırıcılık ve kara para aklamakla suçlanan kripto para borsası FTX'in kurucusu ve eski Üst Yöneticisi (CEO) Sam Bankman-Fried aleyhindeki ceza davalarından ilki, jüri seçimiyle başladı.

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Sözcü'de yer alan habere göre FTX’in kurucusu Bankman-Fried’a yönelik açılan iki ceza davasından ilki kapsamında, Yargıç Lewis Kaplan, New York’taki Manhattan federal mahkemesi salonunda toplanan 50 jüri adayı arasından hem savcılar hem de Bankman-Fried’ın savunması açısından adil olabilecek 12 üyenin belirlenmesi için sorular sordu.

Kaplan, amacın bu davayı yalnızca delillere dayanarak her iki taraf için de adil ve tarafsız bir şekilde karara bağlamaya istekli ve yetenekli kişilerden oluşan bir jüri seçmek olduğunu söyledi.

Davada, elektronik dolandırıcılık, menkul kıymet dolandırıcılığı ve kara para aklama da dahil 7 suçlamayla karşı karşıya bulunan Bankman-Fried, yaptığı savunmada söz konusu suçlamaları reddetmişti.

New York Güney Bölgesi savcıları, FTX müşterilerinin 8 milyar dolardan fazla parasının kaybolduğunu, eski CEO’nun da bunu örtbas ederek FTX yatırımcılarını dolandırdığını iddia etmişti.

İddia makamının davayı hazırlamasının yaklaşık 4 hafta sürmesi ve savunmanın da kendi argümanlarını sunmasının 1-2 haftayı bulması bekleniyor.

Bankman-Fried’ın FTX’in Bahamalar’daki genel merkezinden ABD’ye iade edilmesinin ardından getirilen ek suçlamaları ele alacak ikinci bir ceza davasının ise Mart 2024’te yapılması planlanıyor.

KEFALETİ BOZULARAK HAPSE GÖNDERİLMİŞTİ

Kripto para borsası FTX, geçen yıl kasım ayında iflas etmiş, şirketin CEO’su Sam Bankman-Fried’ın da istifa ettiği açıklanmıştı.

Bankman-Fried, aralık ayında ABD’nin suç duyurusunun ardından Bahamalar’da gözaltına alınmıştı. ABD’ye 21 Aralık 2022’de teslim edilen Bankman-Fried’ın duruşmaya kadar 250 milyon dolar kefaletle serbest bırakılması kararlaştırılmıştı.

Bankman-Fried’ın kefaleti, ağustos ayında tanıkları etkilemeye çalıştığı gerekçesiyle iptal edilmiş, eski CEO Brooklyn’deki bir cezaevine gönderilmişti.
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