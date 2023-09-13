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Tenkil Müzesi'nden çok konuşulacak belgesel serisi

Tenkil Müzesi’nin, “Belgesellerle Tenkil Felaketi” adı altında hazırladığı belgeseller serisinin ilk gösterimi bugün başlıyor. Tenkil Müzesi, geçtiğimiz Temmuz ayında, Almanya’nın Frankfurt şehrindeki tarihi bir hapishane olan ve Gestapo'nun karanlık tarihine tanıklık etmiş Klapperfeld hapishanesinde “TENKİL FELAKETİ: HATIRLAMAK. YÜZLEŞMEK. İYİLEŞMEK.” başlığı ile 20 gün süren bir sergi düzenlemişti.

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Tenkil Müzesi tarafından organize edilen, 20 farklı ülkeden 3 bine yakın ziyaretçi ve 3 yüze yakın Türkiye kökenli olmayan misafirin ziyaret ettiği sergide, 12 uzman konuşmacının katıldığı 4 panel gerçekleştirilmişti. 

Tenkil Müzesi bu sergisiyle ziyaretçilerine Türkiye’de yaşananlarla ilgili doğru bir şahitlik ve yüzleşme imkanı sunarken, yönetmen Bedrettin Uğur da “Belgesellerle Tenkil Felaketi” serisi için bir dizi çekim gerçekleştirdi. Titiz bir çalışmanın ürünü olan bu belgesel serisinin ilki bugün izleyicilerle buluşacak.

Serinin ilk üçlemesi bugün (13 Eylül 2023) Türkiye saati ile 21.00’da düzenlenecek sosyal medya kampanyası ile eşzamanlı olarak gösterime girecek. 

Belgesel dizisinin ilk üç bölümünde; üç cesur kadının gözünden Tenkil’in karanlıklarının çocukları dahi nasıl etkilediği anlatılırken Tenkil Felaketi’nden etkilenen üç kadının mücadeleleri de kayıt altına alınıyor. 



Bedrettin Uğur’un yönettiği ve 4K formatında hazırlanan belgeseller, Tenkil Felaketi'nde Çocuk olmanın ağır bedellerini anlatıyor.

Ayrıca gösterimlerle eş zamanlı gerçekleşecek olan sosyal medya kampanyası için de Tenkil Müzesi sevenlerinden destek bekliyor.  

TR - 21:00
EU - 20:00 (CET)
ABD - 14:00 (EDT)

Sevenlerinin destekleriyle Tenkil Felaketi'nin trajedisini anlatmaya ve insan haklarına daha büyük bir saygı ve savunuculuk için ilham vermeye devam eden Tenkil Müzesi’nin hesapları:

İnstagram: @tenkil_museum

Twitter:      @MuseumTenkil

YouTube:   @TenkilMuzesi

TikTok:       @tenkil_museum

Facebook: @Tenkil Müzesi

Websayfası:   tenkilmemorial.org
                       tenkilmuseum.com
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