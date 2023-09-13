Samanyolu Haber /Gündem / Berberoğlu’nun yargılaması durduruldu /13 Eylül 2023 17:32

Berberoğlu’nun yargılaması durduruldu

MİT TIR’ları davasında CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’nun yargılaması durdurulurken, Erdem Gül’ün dosyası ayrıldı.

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MİT Tırlarının durdurulmasıyla ilgili görüntülerin yayınlanmasına ilişkin yeniden görülen davada Milletvekili Enis Berberoğlu hakkındaki yargılama, yeniden milletvekili seçilerek dokunulmazlık kazandığı gerekçesi ile durduruldu. Diğer sanık Erdem Gül’ün ise dosyasının ayrılmasına hükmedildi.

MİT Tırlarının durdurulmasıyla ilgili görüntülerin yayınlanmasına ilişkin Yargıtay’ın bozma kararının ardından yeniden görülen davaya açık oturum olacak şekilde başlandı. Mahkeme, daha önce yapılan duruşmaların kapalı oturum şeklinde yapıldığını ancak kapalı oturum yapma gereğinin ortadan kalktığını belirterek duruşmaların açık yapılmasına oy birliği ile karar verdi. İstanbul 14.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Erdem Gül ile sanıkların avukatları hazır bulundu.

‘’YARGITAY'IN BOZMA KARARINI AĞIR BULMAKTAYIM’’
Duruşmada savunma yapan sanık Erdem Gül, ‘’Ben gazetecilik yapmaktayım. Yargıtay’ın bozma kararını ağır bulmaktayım. Bu sebeple eski hükümde direnilmesini talep ediyorum’’ dedi. Mahkeme heyetince Yargıtay’ın bozma ilamına uyulduğu belirtilerek duruşmaya devam edildi.

Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık Enis Berberoğlu hakkında kovuşturmanın devamı için TBMM Genel Kurulu tarafından dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik bir karar verilmesi gerektiğini belirtti. Savcılıkça açıklanan mütalaada, ‘’Söz konusu durumda kovuşturma şartı olduğu anlaşılmakla, sanık Enis Berberoğlu yönünden durma kararı verilmesine karar verilmesi, sanık Erdem Gül yönünden ise dosyasının ayrılmasına karar verilmesi talep olunur’’ ifadeleri kullanıldı. Sanık Enis Berberoğlu’nun avukatları, müvekkillerinin durma kararı yönündeki mütalaaya katıldıklarını söyledi.

BERBEROĞLU HAKKINDA DURDURMA KARARI
Kararını açıklayan mahkeme, milletvekili dokunulmazlığını kaybeden ancak sonradan tekrar milletvekili seçilen ve görevini sürdüren sanık Enis Berberoğlu hakkında dokunulmazlığını yeniden kazandığı gerekçesiyle yargılamanın durmasına hükmetti.
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