Samanyolu Haber /Gündem / Seçim bitti, yemek gitti; AKP okul öncesi çocukları aç bıraktı /13 Eylül 2023 17:26

Seçim bitti, yemek gitti; AKP okul öncesi çocukları aç bıraktı

AKP'nin seçim öncesinde vaat ettiği 5 milyon öğrenciye 1 öğün ücretsiz yemek vaadi de hayal oldu. Ayrıca okul öncesi öğrencilerine verilen ücretsiz yemek de sonlandırıldı.

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AKP’nin 14-28 Mayıs seçimlerinden önce vaatleri arasında yer alan ‘1 öğün ücretsiz yemek’ verdiği öğrenci sayısını 5 milyona çıkarılması, lafta kaldı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 1 milyon 400 bin öğrenciye verdiği yemeği de kesti.

Yeni eğitim öğretim yılında sessiz sedasız bir şekilde okul öncesi eğitimde 1 öğün ücretsiz yemeğin kalktığı haberi veliler ve öğrenciler için olduğu kadar okul yöneticileri için de sürpriz oldu. Eski Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ücretsiz 1 öğün yemeğin anaokulu ile sınırlı kalmayacağını söylemişti: “Yaklaşık bir milyon öğrenci taşımalı eğitimde yemek yerken, biz bunu 1.8 milyona çıkardık. Okul öncesi eğitimdeki tüm çocuklarımıza ücretsiz yemek vereceğiz. Bir ilave daha yapacağız. Pansiyonlu okullarda tüm öğrencilere ücretsiz olarak yemek vereceğiz. Dolayısıyla bu adımlarla, 1.8 milyonu, 5 milyonun üzerine çıkartacağız bir ay içerisinde” demişti.

Evrensel’den Nisa Sude Demirel’in haberine göre, İstanbul’da görev yapan bir anaokulu öğretmeni yaşananları şöyle anlattı:

“Bizim de hiçbir şeyden haberimiz yoktu. Uyum haftasının bittiği 8 Eylül Cuma günü 11-15 Eylül haftası için yemek alışverişi yaptık. Hatta 11 Eylül Pazartesi günü çocuklara yemek de verdik. Ama pazartesi günü okul müdürümüz MEB’den yazı geldiğini bundan sonra yemek verilmeyeceğini söyledi. Biz de bunun üzerine kalan 4 günlük gıda alışverişimizi toptancımıza iade ettik. Aniden bildirilen bu karar biz öğretmenleri de şok etti.”

Eğitim Sen İstanbul 9 No’lu Şube Başkanı Hüseyin Özev, MEB’in okullar başlarken okul öncesi eğitimde 1 öğün ücretsiz yemek vermeme kararının okullarda kargaşa yarattığını söyledi. Okulların yasak olmasına rağmen para toplayarak ya da evlerden beslenme isteyerek çocukların yemeğini karşılamaya çalıştığını ifade eden Özav, “Şu an her ana sınıfı kendi başının çaresine bakıyor gibi. Bu kaos bir an önce giderilmeli. Her kademede çocuklara bir öğün ücretsiz sağlıklı yemek sağlanmalı” dedi.


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