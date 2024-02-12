Samanyolu Haber /Gündem / Tepkiler artınca AKP'li Tayyar, Erdoğan için deprem konutundan vazgeçti! /12 Şubat 2024 15:02

Tepkiler artınca AKP'li Tayyar, Erdoğan için deprem konutundan vazgeçti!

AKP'li Şamil Tayyar artan tepkilerin ardından, kendisine çıkan deprem konutu hakkından feragat ettiğini açıkladı.

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Depremzedeler çadır ve konteynerlerde yaşam mücadelesi verirken, AKP’li Şamil Tayyar’a deprem konutu çıkmıştı.

Birgün’den İsmail Arı’nın haberine göre, Tayyar iddiaları doğrulayarak, “Hak sahibi olarak başvurduk, 85 metrekare 2+1 ev çıktı. Kardeşim oturacak” ifadelerini kullanmıştı.

Olayın gündeme gelmesinin ardından kamuoyundan tepkiler çığ gibi büyürken, AKP’li Tayyar geri adım atmak zorunda kaldı. Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ev hakkından feragat ettiğini duyurdu.

Kendisine ev çıkasının siyasi istismara dönüştüğü iddiasında bulunan Tayyar paylaşımının tamamında şunları söyledi:

“Maalesef, kuradan çıkan ve bedeli mukabili satılacak 85 metrekarelik kasaba evi, bir siyasi istismara dönüştü. Haksız da olsa bu istismarın, Cumhurbaşkanımız ve hükümetimizin gayretine gölge düşürmesini, bize gönül veren tek bir dostumuzun bile yüreğinde şüphe oluşmasını istemem. Bu sebeple hak sahipliğinden feragat ettim. Dilerim, konteynerde yaşayan ihtiyaç sahiplerinin ahı da ömür boyu istismarcıların peşini bırakmaz.”
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