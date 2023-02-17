Terkedilmiş bir kamyonda 18 göçmenin cesedi bulundu

Bulgaristan’ın başkenti Sofya'da terkedilmiş bir kamyonda 18 göçmen ölü bulundu.







Gazete Duvar'da yer alan habere göre Bulgaristan İçişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, kamyondaki göçmen sayısının 40 olduğunu, sağ kalanların çeşitli hastanelere kaldırıldıklarını bildirdi.





Habere göre ahşap yüklü kamyonun gizli bölmesine saklanan göçmenlerin ölüm nedeni araştırılıyor.







Sürücüsü tarafından terkedilmiş; kaza yapmamış olan kamyon, vatandaşların ihbarı üzerine bulundu.





Bulgar polisi olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.