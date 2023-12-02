Tesla Cybertruck yollara çıkıyor

Musk'ın yatırımcı beklentilerini yumuşatmasının ardından uzun süredir ertelenen ve çok konuşulan aracın 60 bin 990 dolardan satışa sunulması bekleniyor.



Bu, 2019'da lanse edildiği fiyatın neredeyse iki katı.



Tesla'nın yaklaşık dört yıldır çıkardığı ilk yeni model olan Cybertruck, şirketin yenilikçi araç üreticisi olarak sahip olduğu itibar açısından kritik önem taşıyor



Kamyon parlak paslanmaz çelikten yapılmış ve çok az kıvrımı var.



Musk, aracın kısmen 1977 yapımı James Bond filmi The Spy Who Loved Me'de denizaltıya dönüşen bir arabadan esinlendiğini söylüyor.



ABD'nin Texas eyaletinde düzenlenen bir etkinlikte Musk, kalabalığın alkışları arasında bir Cybertruck'ı sahneye sürdü ve daha sonra onlarca müşteriye araçlarını teslim etti.



Reuters'ın aktardığına göre Musk, "Sonunda gelecek, gelecek gibi görünecek" diye konuştu ve Cybertruck'ın bir Porsche 911'i çektiği ve kısa bir yarışta benzinle çalışan başka bir 911'i yendiği videoyu gösterdi.



Musk etkinlikte araç türlerinin fiyatlarını açıklamadı, ancak Tesla'nın web sitesi en yüksek performanslı varyant olan "Cyberbeast" ve bir diğer türünün yaklaşık 100 bin dolar ve 80 bin dolar fiyatlarıyla satılacağını gösteriyor.



Bunlar önümüzdeki yıl satışa sunulacak.