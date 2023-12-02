Öğrenciler, KYK yurtlarında neler yaşandığını anlattı!









'Sıra bize gelsin istemiyoruz'

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Dilan Tekin, “Bir üniversite öğrencisi Zeren’in ölümünü duyduğu zaman, ilk tepkisi ‘artık yeter’ demek oluyor. Çünkü sıra bize gelsin istemiyoruz” diyor.

'10 öğrenciden yalnızca biri KYK yurtlarında yer bulabiliyor'

Barınamıyoruz Hareketi’nin verilerine göre Türkiye’de yalnızca 10 öğrenciden biri KYK yurtlarında yer bulabiliyor.

'Çoğumuzun sürekli hasta olmasının bir sebebi de yetersiz beslenme'





KYK yurtlarının hijyeni ve yurtta verilen yemeklerin kalitesi de tartışma konusu.

'Bu bir bütçe sorunu değil'



