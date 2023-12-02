Sosyal medya bağımlılığı yargıya taşındı

Sosyal ağlar faydalı mı zararlı mı?





Beğeniye göre çalışan algoritmalar

Çoğu sosyal medya platformu, kısa vadeli teşvikler ve ödüller prensibine göre çalışır. Beğeniler ve emojiler, olumlu bir onaylama sağlar. Eğer bir içerik beğenilmezse, hızlı bir şekilde diğerine geçer.

ABD'de teknoloji şirketlerine karşı toplu davalar





Bağımlılık tehdidine karşı stratejiler



