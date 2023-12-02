BM: Gazze'de çatışmaların başlaması bir felaket

"İsrail, Hamas saldırılarından haberdardı"

Bu arada New York Times gazetesi ilginç bir iddiada bulundu. Gazetede yer alan habere göre İsrail, İslamcı Hamas'ın saldırı planından en az bir yıl önce haberdar oldu. Haberde, Hamas tarafından hazırlanan yaklaşık 40 sayfalık savaş planında saldırının ayrıntılı bir şekilde tarif edildiği belirtilirken, İsrailli askeri ve istihbarat yetkililerinin planı yakından inceledikleri ancak "çok iddialı ve Hamas'ın gerçekleştirme olasılığı zor olduğu" düşüncesiyle dikkate almadıkları ifade edildi.

Netanyahu plandan ne ölçüde haberdardı?



