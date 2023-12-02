“Cehennem Gazze'ye geri döndü”

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un doğu kesimleri, yoğun İsrail bombardımanına maruz kaldı. Bölge sakinleri, eşyalarını el arabalarına yükleyerek batıdaki daha güvenlik kesimlere kaçmaya başladı.



İsrail ordusu, kara, hava ve deniz kuvvetlerinin Gazze'de bu sabahtan beri “terör hedefi” olarak tanımladığı 200'den fazla mevziyi vurduğunu bildirdi.



“Operasyonların kapsamını güneye genişletiyoruz”



Eski İsrail Savunma Bakanı ve savaş kabinesi üyesi Benny Gantz, “Bu sabah, söz verdiğimiz gibi, saldırımıza yeniden başladık” dedi. İsrail'in son bir haftadır “kuzey dışında güneyde de gerçekliği değiştirmek zorunda olduğumuz anlayışına dayanarak” operasyonlarının kapsamını genişletme planları yaptığını söyledi.



Gazze'nin kuzeyindeyse enkaz yığınları üzerinden dumanlar yükseldiği görüldü.



Hamas'ın Gazze'den açtığı ateş sonucu İsrail'in güneyinde sirenler çalmaya başladı. Lübnan'daki Hizbullah grubu ise Filistinliler'e destek amacıyla İsrail'in kuzey sınırındaki İsrail askerlerine ateş ettiklerini bildirdi.



Gazze'deki sağlık yetkilileri, ateşkesin sona ermesinden birkaç saat sonra İsrail hava saldırılarında en az sekiz konutun vurulduğunu, 109 kişinin öldüğünü, onlarca kişininse yaralandığını bildirdi.



Sağlık ekipleri ve görgü tanıkları, bombardımanın en yoğun olduğu bölgelerin Gazze'nin güneyindeki Han Yunus ve Refah olduğunu, orta ve kuzey bölgelerdeki konutların da vurulduğunu söyledi.



Gazze’de savaşın daha önce güvenli olduğu söylenen bölgelere yayılacağı endişesi hakim



Refah'taki Ebu Yusuf El Nacar Hastanesi'ne getirilen ilk yaralıların erkekler ve erkek çocukları olduğu görüldü.



Gazzeliler, güney kesimlerin de bombardımana uğramasının, savaşın İsrail'in daha önce güvenli olduğunu kaydettiği bölgelere de yayılacağı korkusunu körüklediğini söyledi.



Han Yunus'ın doğu kesimlerinde dağıtılan broşürler, bölge sakinlerinin dört kasabayı boşaltması, ancak bu sefer daha önce söylendiğinin aksine Han Yunus'a değil, Mısır sınırındaki kalabalık Refah kasabasına gitmeleri talimatını içerdi.



Arapça broşürlerde “Acilen tahliye olup Refah bölgesindeki sığınaklara gitmeniz gerekiyor. Han Yunus tehlikeli bir çatışma bölgesi. Sizi uyardık” denildi.



İsrail, Gazze'nin yüzlerce bölgeye ayrıldığı bir harita paylaştı. Haritanın hangi bölgelerin güvenli olduğu konusunda iletişim sağlamak amacıyla kullanılacağı kaydedildi.



Blinken: “Arap dışişleri bakanlarıyla Gazze'nin geleceğini konuştum”



ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bölgeye yaptığı üçüncü ziyaretin sonunda uçağa binmeden önce yaptığı açıklamada, Arap ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla Gazze Şeridi'nin geleceğini ele aldıklarını söyledi.



Blinken, bugünkü görüşmelerinin Gazze'deki mevcut duruma ve “sağlam, kalıcı ve güvenli bir barışın” nasıl oluşturulacağına odaklandığını söyledi.



ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, Blinken'in Dubai'deki COP28 BM İklim Konferansı sırasında Katar, BAE, Mısır, Ürdün ve Bahreyn dışişleri bakanlarıyla ve Filistin Yönetimi'nden temsilcilerle görüştüğünü kaydetti.



Öte yandan Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Amerika'nın İsrail, Mısır ve Katar'la Gazze'deki insani aranın uzatılması için çalışmalara devam ettiğini, Başkan Joe Biden'in rehinelerin serbest bırakılması ve insani aranın uzatılması çabalarıyla yakından ilgilenmeyi sürdürdüğünü söyledi.



Yetkili, Hamas'ın insani aranın uzatılmasını sağlamak için serbest bırakacağı rehinelerin listesini oluşturmadığını belirtti.



Yeniden ateşkes ve insani ara ne zaman mümkün?



Birleşmiş Milletler, ateşkesin sona ermesinin, Gazze'deki acil insani durumu daha da kötüleştireceğini bildirdi. BM İnsani İşler Koordinasyon Dairesi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, “Dünyadaki cehennem Gazze'ye geri döndü” dedi.



24 Kasım'da başlayan insani aranın süresi iki kez uzatılmış, İsrail Hamas'ın her gün 10 rehineyi serbest bırakmaya devam etmesi halinde aranın süreceğini bildirmişti. Ancak kadın, çocuk ve yabancı rehinelerin serbest bırakıldığı yedi günlük insani ara, müzakerecilerin İsrailli askerlerin ve sivil erkeklerin serbest bırakılmasını sağlayacak bir formül bulamaması üzerine sona erdi.



İsrail, Hamas'ı, elindeki tüm kadın rehineleri bırakmamakla suçladı. Filistinli bir yetkili, anlaşmazlığın, İsrailli kadın askerler nedeniyle çıktığını söyledi.



Katar ise insani aranın yeniden sağlanması için İsrail ve Filistin tarafının müzakereleri sürdürdüğünü, ancak İsrail'in Gazze'yi yeniden bombalamasının bu çabaları zora soktuğunu bildirdi.



Öte yandan Refah Sınır Kapısı'nın Mısır tarafındaki yardım TIR'larının şoförleri, çatışmaların yeniden başlamasının yardımın Gazze’ye girişini durdurduğunu bildirdi. İnsani ara sırasında yardım TIR'larının Gazze'ye ilerlemeden önce İsrail tarafından geçirildiği denetimler kolaylaşmıştı.



Sekiz gündür kullandığı TIR'in denetimden geçmesini bekleyen şoför Salih Ebada, “Bombardıman sabah saat 7'den beri devam ediyor. Uçaklar ve topçu ateşi var ve hareket etmedik” dedi.