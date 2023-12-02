Samanyolu Haber /Dünya / New York Times: İsrail Hamas saldırısını bir yıl önceden biliyordu /02 Aralık 2023 11:07

New York Times: İsrail Hamas saldırısını bir yıl önceden biliyordu

New York Times'ın haberine göre İsrail ordusu, 7 Ekim'deki saldırıdan tam bir yıl önce Hamas'ın İsrail topraklarında bir saldırı düzenleme planından haberdardı.

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Haberde, İsrailli yetkililerin elinde, Hamas'ın İsrail'in güneyindeki yerleşim birimlerine yönelik bir saldırıyı ayrıntılarıyla anlatan "Eriha Duvarı" kod adlı 40 sayfalık bir savaş planı olduğu yer alıyor.

İsrail ordusu, haberle ilgili "Şu anda terör örgütü Hamas tehdidini ortadan kaldırmaya odaklandıklarını" açıklamakla yetindi.

İsrail ordusunun açıklamasında, "Bu sorular daha sonraki aşamada ele alınacak" denildi.

Haberde belgenin birçok İsrailli askeri ve istihbarat yetkilisi tarafından görüldüğü belirtiliyor.

Söz konusu belgede Hamas'ın İsrail'i roketlerle bombalayacağı, İsrail'in sınır duvarındaki güvenlik ve gözetleme yeteneklerini devre dışı bırakmak için insansız hava araçları kullanacağı ve güneydeki askeri üsleri ele geçireceği yer alıyor.

Öte yandan NYT'nin ele geçirdiği 2016 tarihli bir başka İsrail savunma notunda, Hamas'ın rehineleri Gazze'ye götürmeyi planladığı da belirtiliyor.

Haberin detayında, '1200 kişinin öldürüldüğü, 240 kişinin kaçırılarak Gazze'ye götürüldüğü 7 Ekim saldırısının ana hatlarıyla aynısı' deniyor.

Ancak habere göre İsrailli yetkililerin planı görmezden gelerek pratikte gerçekleşebilecek bir şey olmaktan ziyade "arzulanan" bir şey olarak değerlendirdiği ifade ediliyor.

Haber, 7 Ekim öncesinde çok sayıda uyarı işareti olduğu anlaşılan saldırıyı önleyemediği için Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetine yönelik halk tepkisinin yoğun olduğu bir dönemde ortaya çıktı.

Mısır, savaşın başlarında yaptığı bir açıklamada, Gazze'de anormal bir durum olduğu yönünde İsrail'i saldırı öncesi uyardıklarını ancak bu uyarının Tel Aviv tarafından ciddiye alınmadığını açıklamıştı.

İsrail ise Mısır'dan bu yönde bir uyarı aldıkları yönündeki açıklamaları yalanlamıştı.
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