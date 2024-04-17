Tesla müşterilerine yeni şok: Cybertruck teslimatları durduruldu

Tesla, yıllardır merakla beklenen elektrikli aracı Cybertruck’ın teslimatlarına geçtiğimiz aylarda başladı. Ancak Carbuzz’un aktardığına göre şirket, Cybertruck teslimatlarını beklenmedik şekilde durdurdu ve aracı satın alan müşterilere “aracın hazırlanmasıyla ilgili beklenmedik bir gecikme” meydana geldiğini bildirdi. Cybertruck Owners Club’daki bir alıcının iddiasına göre, Tesla gaz pedalıyla ilgili bir sorun nedeniyle geri çağırma kararı almış durumda. Başka bir müşterinin ise Tesla’dan “Aracınızın hazırlanmasıyla ilgili beklenmedik bir gecikme olduğu konusunda az önce bilgilendirildik. Pazar günkü teslimat randevunuzu iptal etmemiz gerekiyor ve sizi programa geri alabildiğimizde tekrar iletişime geçeceğiz. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz ve Cybertruck teslimatınızı en kısa zamanda gerçekleştirmek için sabırsızlanıyoruz” mesajı aldığını belirtti.



