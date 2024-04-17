Samanyolu Haber /Teknoloji / Tesla müşterilerine yeni şok: Cybertruck teslimatları durduruldu /17 Nisan 2024 11:23

Tesla müşterilerine yeni şok: Cybertruck teslimatları durduruldu

Tesla, ani bir kararla Cybertruck teslimatlarını durdurarak müşterilere bir özür mesajı yollamaya başladı. Şirket konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmasa da kullanıcılar sorunun gaz pedalındaki bir sorundan kaynaklandığını iddia ediyor.

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Tesla, yıllardır merakla beklenen elektrikli aracı Cybertruck’ın teslimatlarına geçtiğimiz aylarda başladı. Ancak Carbuzz’un aktardığına göre şirket, Cybertruck teslimatlarını beklenmedik şekilde durdurdu ve aracı satın alan müşterilere “aracın hazırlanmasıyla ilgili beklenmedik bir gecikme” meydana geldiğini bildirdi. Cybertruck Owners Club’daki bir alıcının iddiasına göre, Tesla gaz pedalıyla ilgili bir sorun nedeniyle geri çağırma kararı almış durumda. Başka bir müşterinin ise Tesla’dan “Aracınızın hazırlanmasıyla ilgili beklenmedik bir gecikme olduğu konusunda az önce bilgilendirildik. Pazar günkü teslimat randevunuzu iptal etmemiz gerekiyor ve sizi programa geri alabildiğimizde tekrar iletişime geçeceğiz. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz ve Cybertruck teslimatınızı en kısa zamanda gerçekleştirmek için sabırsızlanıyoruz” mesajı aldığını belirtti.

Cybertruck, Tesla tarafından üretilen dayanıklı ve sağlam bir elektrikli pikap kamyonudur. İşte Cybertruck’ın özellikleri:

Menzil: 320 mil (yaklaşık 515 km) ile 440+ mil (yaklaşık 708 km) arasında değişen menzil seçenekleri.
Çekiş: 11,000 lbs (yaklaşık 4,990 kg) taşıma kapasitesi.
Hızlanma: 0-60 mph (0-96 km/saat) hızlanma süresi 2.6 saniye.
Dış Yapı: Paslanmaz çelik dış iskelet.
İç Mekan: Geniş iç mekan, çift dokunmatik ekran ve macera için aksesuar seçenekleri.


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