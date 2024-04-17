Samanyolu Haber /Gündem / ABD ve AB'den İran'a yeni yaptırımlar /17 Nisan 2024 11:11

ABD ve AB'den İran'a yeni yaptırımlar

Washington ve Brüksel, İsrail'e saldırıda bulunan İran'a yeni yaptırımlar uygulamaya hazırlanıyor.

SHABER3.COM

ABD ve Avrupa Birliği (AB), geçen hafta sonunda İsrail’e saldırıda bulunan İran’a karşı yeni yaptırımları devreye sokmaya hazırlanıyor. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Washington’un yaptırımlarının İran’ın füze ve insansız hava aracı (İHA) programını, İran Devrim Muhafızları’nı ve İran Savunma Bakanlığı’nı hedef alacağını duyurdu. Sullivan, “Yeni yaptırımlar ve diğer önlemler, İran’ın askeri kapasitesini ve etkinliğini zayıflatmak ve sorunlu davranışlarının tamamına engel olmak için aralıksız baskıyı devam ettirecek” dedi. ABD’nin müttefikleri ve ortaklarının da benzer önlemler alacağını düşündüğünü dile getirdi.

Brüksel’in yaptırımları İran’ın silah ihracatınına yönelik AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de İran’a yönelik yaptırımları genişletmek için çalışmalara başladıklarını kamuoyu ile paylaştı. Hazırlanan yeni yaptırım paketinin, İran’ın Rusya’ya insansız hava aracı tedariğini de kapsayan silah ihracatına yönelik olacağı bildirildi. Bu adımlar, İran’ın askeri kapasitesini sınırlamayı ve sorunlu davranışlarını engellemeyi amaçlamaktadır.

Kendine bağlı yetkili kurumları, yeni yaptırımlarla ilgili çalışmalara başlamaları için görevlendireceğini ifade eden Josep Borrell, AB'ye üye ülkelerin İran'ın saldırısını bir kez daha kınadığını ve İsrail'in kendini savunma hakkını desteklediğini vurgulayarak, "Uçurumun kenarından uzaklaşmalıyız" dedi.

İsrail Dışişleri Bakanı İsrael Katz da, X hesabından paylaştığı mesajında, AB içindeki "İran'a yaptırım uygulamaya yönelik olumlu eğilimden" mutluluk duyduğunu belirtti.

AB'ye üye ülkelerin hükümet ve devlet başkanlarının Çarşamba ve Perşembe günü bir araya geleceği iki günlük buluşmada, Birliğin İran'a yönelik yaptırımlarını genişletme konusunun da karar bağlanması bekleniyor.

İran, geçen hafta sonunda tarihinde ilk kez İsrail'e doğrudan saldırıda bulunmuş, İsrail ise topraklarını hedef alan yaklaşık 300 füzeler ve İHA'nın neredeyse tamamının havada imha edildiğini bildirmişti. Söz konusu saldırı, uluslararası kamuoyunda, Ortadoğu'daki çatışma ortamının daha da yayılacağı endişesine neden olmuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD ve AB'den İran'a yeni yaptırımlar Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:07:31