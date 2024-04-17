Samanyolu Haber /Teknoloji / Telegram bir yıl içinde bir milyar kullanıcıya ulaşacak /17 Nisan 2024 10:59

Telegram bir yıl içinde bir milyar kullanıcıya ulaşacak

Telegram uygulamasının kurucusu Pavel Durov, bir video röportajda ABD'li gazeteci Tucker Carlson'a Telegram'ın bir yıl içinde aylık bir milyar aktif kullanıcı sayısını aşacağını söyledi. Uygulama dünya genelinde en büyük sosyal medya platformlarından biri olarak gösterilirken Ukrayna Savaşı'nın başlangıcındna beri sansürsüz paylaşımları ile ön plana çıkıyor.

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Telegram mesajlaşma uygulamasının kurucusu Pavel Durov yaptığı açıklamada, en popüler sosyal medya platformlarından biri olan Telegram mesajlaşma uygulamasının bir yıl içinde aylık bir milyar aktif kullanıcıya ulaşacağını söyledi.

Dubai merkezli Telegram, 2014 yılında Rusya doğumlu Pavel Durov tarafından kuruldu.

Telegram'ın tek sahibi olan Durov, X sosyal medya platformunda yayınlanan bir video röportajına göre ABD'li gazeteci Tucker Carlson'a "Muhtemelen bir yıl içinde aylık bir milyar aktif kullanıcı sayısını aşacağız" dedi.

"TELEGRAM ORMAN YANGINI GİBİ YAYILIYOR"
Forbes'un 15,5 milyar dolarlık bir servete sahip olduğunu tahmin ettiği Durov, bazı hükümetlerin kendisine baskı yapmaya çalıştığını ancak şu anda 900 milyon aktif kullanıcıya sahip olan uygulamanın "siyasi bir oyuncu" değil "tarafsız bir platform" olarak kalması gerektiğini söyledi.
Telegram'ın ana rakiplerinden biri olan Meta Platforms'un WhatsApp'ının aylık iki milyardan fazla aktif kullanıcısı var.

SANSÜRSÜZ SAVAŞ İÇERİKLERİ

Özellikle eski Sovyetler Birliği ülkelerinde yaygın olarak kullanılan Telegram, Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, TikTok ve Wechat'ten sonra en büyük sosyal medya platformlarından biri olarak gösteriliyor.

Rusya'nın 2022'de Ukrayna'yı tam kapsamlı işgalini başlatmasının ardından Telegram, her iki taraftan da savaş ve çatışmayı çevreleyen politikalar hakkında filtrelenmemiş ve sansürlenmemiş içeriklerin ana kaynağı haline geldi.
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