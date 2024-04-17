Teleferik faciası bilerek yaşandı: Bütün bakımlar seçim dolayısıyla ertelenmiş

Antalya’daki bir kişinin öldüğü teleferik kazası soruşturmasında tutuklanan bakım ve otomasyon amiri Serkan Yellice, ifadesinde, düzenli olarak yapılacak işlemlerin seçim sonrasına bırakıldığını belirtti.







İşte detaylar:

Kazanın Arka Planı: Antalya’da Tünektepe’ye yolcu taşıyan turistik amaçlı teleferiğin bir direği yıkıldı. Kırılan direk bir kabine çarptı, tabanını parçaladı; kabin düştü ve içindekilerden Memiş Enes Gümüş hayatını kaybetti, ikisi çocuk yedi kişi yaralandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, beş şüphelinin tutuklandığını duyurdu.



Bakım ve Eksiklikler: Serkan Yellice, şirket olarak her yıl teleferiğin bakım onarım sürecine ilişkin 159 kalemden oluşan bir listeyi ANET’e sunduklarını belirtti. Bu liste, teleferiğin güvenli işleyişi için önemli detayları içeriyor. Ancak seçimler nedeniyle 159 kalem işten sadece 19 kalemin yapıldığını ifade etti. Geri kalan eksikliklerin seçimlerden sonra tamamlanması planlanmıştı.

Ağır Bakımlar: 2017 yılından bu yana teleferiğin ağır bakımları eksiksiz bir şekilde yapılmıştı. Ancak Mart ayında yerel seçimler olduğu için rutin ağır bakım işlemlerinin bölünerek yapılacağına karar verildi.

Emir Veren: Mekanik mühendisi Okan Erol, teleferiğin bakıma gireceğini, 19 Şubat’ta kapatılacağını ve 5 Mart’ta açılacağını söyledi. Bu direktifi Ahmet Buğra Samsunlu’nun verdiği sanılıyor. Eksiklikler giderilmeden tesisin açılması emrini veren de Ahmet Buğra Samsunlu oldu1.

Bu olay, bakım ve güvenlik prosedürlerinin titizlikle takip edilmesinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor.