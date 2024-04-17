Seçim sonrası beklenen ilk adım: Önce Vergi indirimleri kaldırılacak, KDV’ye zam yolda

Seçim sonrasında, kemer sıkma politikalarına hız veren ekonomi yönetimi, yiyecek ve içecek hizmeti sunan yerlerde KDV oranını artırmaya hazırlanıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan tebliğ taslağı, kurumun internet sitesinde yayımlandı. Ürünlerdeki KDV oranı 2 puan artırılacak.





Konuya ilişkin tebliğ taslağına göre, Katma Değer Vergisi Genel Tebliği’nin yiyecek ve içecek sunulan yerlerde KDV oranını düzenleyen maddesinde değişiklik yapılacak. Yiyecek ve içecek satılan yerlerde yüzde 8 olan KDV oranı yüzde 10’a, yüzde 18 olan KDV oranı da yüzde 20’ye çıkartılacak. Buna göre, kahvehane, kafeterya, pastane, hazır yemek şirketleri dahil lokantalarda KDV oranı yüzde 8’den yüzde 10’a çıkacak. Bu işletmelerde alkollü içecekler için uygulanan yüzde 18 KDV oranı da yüzde 20’ye çıkartılacak. Gazino, bar, dans salonu, pavyon, taverna, birahane gibi yerlerde verilen hizmetlere uygulanan KDV oranı yüzde 18’den yüzde 20’ye yükseltilecek. Tebliğ taslağı görüşlerin alınmasının ardından Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girecek.





Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, seçim öncesi yaptığı açıklamada, “İndirim oranlarını gözden geçireceğiz” diyerek vergilere zam yapılacağının sinyalini vermişti. Konuyla bir soruya yanıt veren Şimşek, “Vergi artışlarının bir kısmı enflasyonist. 2024’te bu olmayacak. Enflasyonist yeni vergi olmayacak. KDV genel oranını artırmayacağız yüzde 20 üst limit. Kurumlar vergisini artırmayacağız, rekabet gücüne ihtiyaç var. İndirimli oranları gözden geçireceğiz” ifadelerini kullanmıştı. Ekonomistler, Şimşek’in açıklamalarının “zam demeden zam yapacağız” anlamı taşıdığını dile getirmişti