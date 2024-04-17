En katı yasak: Gençler hayatları boyunca sigara alamayacak

İngiltere’de, yeni neslin hayat boyu sigaraya erişimini yasaklayacak tasarı, parlamentoda onaylandı.

BBC Türkçe’nin aktardığı habere göre, “sigarasız nesil” yaratma girişimi kapsamında, 1 Ocak 2009’dan sonra doğanlara sigara satışı yasaklandı. Salı akşamı onaylanan yasa ile bu yıl 15 yaşına giren çocuklar, hayatları boyunca sigara alamayacak. Bu adım, sağlığı korumak ve gelecek nesilleri sigara kullanımından uzak tutmak amacıyla atılmış önemli bir adımdır.





Yasa, sigara içmeyi değil, sigara ürünlerinin satışının yasaklanmasını içeriyor. Avam Kamarası’nda yasa tasarısı 383 milletvekilinin onayıyla geçti, 67 milletvekili yasaya karşı çıktı. Tartışma yaratan bu karar, iktidardaki Muhafazakar Parti içinde farklı görüşlere yol açtı. Eski Başbakan Boris Johnson, yasa için “delice” ifadesini kullandı. Johnson’ın ardından başbakanlık koltuğuna oturan ve ülkenin en kısa süre başbakanlık yapan ismi olan Liz Truss, yasanın “özgürlük” karşıtı olduğunu savundu.





Tütün kullanımı, İngiltere’de önlenebilir ölüm sebepleri arasında en başta yer alıyor. Uzun dönemli kullanıcıların yaklaşık üçte ikisi hayatını kaybediyor ve bu da yıllık 80 bin ölüme denk geliyor. Kalp krizi, felç, akciğer kanseri gibi sigara kullanımına bağlı nedenlerle hemen hemen her dakika bir kişi hastaneye yatırılıyor. Sağlık Bakanı Victoria Atkins, yasa ile binlerce hayatın kurtarılacağını ve İngiltere’deki sağlık sistemi üzerindeki baskının azalacağını savundu. Atkins, “Gerçek şu ki tütün kullanımının güvenli bir seviyesi yok. Gerçekten çok zararlı ve bu nedenle gelecek nesilleri korumak için bu adımı atıyoruz” dedi. Yasa ile sahada kontrol yapacak yetkililere, çocuklara tütün ya da elektronik sigara sattığı tespit edilen marketlere anında 100 sterlin ceza kesme yetkisi tanınıyor12. Bu cezalardan elde edilecek gelir, yasanın işlerliğini sıkılaştırmak için kullanılacak. Aynı zamanda yasa, elektronik sigaraları da daha az cazip hale getirmeyi amaçlıyor.