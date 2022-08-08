Samanyolu Haber /Dünya / Testleri negatife dönen Biden 18 günlük izolasyondan çıktı /08 Ağustos 2022 17:16

Testleri negatife dönen Biden 18 günlük izolasyondan çıktı

ABD Başkanı Joe Biden, koronavirüs testinin ikinci kez negatif sonuçlanmasının ardından izolasyondan çıktı. Biden, Beyaz Saray'dan ayrılarak tatil için Delaware eyaletine gitti.

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20 Temmuz'dan beri koronavirüs sebebiyle Beyaz Saray'da izolasyonda tutulan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, Pazar günü yapılan testin ikinci kez negatif çıkmasının ardından Washington'dan ayrılarak Delaware eyaletindeki tatil amaçlı kullandığı konutuna gitti.

Kendini Delaware'ye götürecek olan helikoptere binmeden önce gazetecilere açıklama yapan Başkan Biden, "Kendimi iyi hissediyorum" dedi.

79 yaşındaki siyasetçiye, ilk koronavirüs vakasını atlatıp iyileştikten kısa süre sonra yapılan testler yine pozitif çıkmış ve Biden'ın izolasyon süresi uzatılmıştı. Joe Biden'ın doktoru Kevin O'Connor bu durumu, Başkan'ın Covid-19'a karşı aldığı Paxlovid isimli ilacın bazı hastalarda yarattığı "Ribaund etkisi" ile açıklamıştı. O'Connor, Başkan Biden'ın yeniden tüm görevlerini yerine getirmesinin ve seyahatlerde bulunmasının önünde bir engel olmadığını da vurguladı.

Joe Biden'ın Delaware'de bir gün dinlendikten sonra Pazartesi günü, büyük bir sel felaketi yaşanan, ülkenin güneyindeki Kentucky eyaletini ziyaret etmesi bekleniyor.
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