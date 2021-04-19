Samanyolu Haber /Spor / TFF'den Beşiktaş'la ilgili yeni karar: Tarihler değişti /19 Nisan 2021 22:01

TFF'den Beşiktaş'la ilgili yeni karar: Tarihler değişti

Beşiktaş'ın fikstür düzenlemesi konusunda Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yapmış olduğu başvurunun kabul edildiği belirtildi.

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Süper Lig'de Beşiktaş'ın Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yaptığı fikstür değişikliği başvurusu kabul edildi.

Buna göre 23 Nisan Cuma günü oynanması planlanan Beşiktaş - Kayserispor maçı 24 Nisan Cumartesi gününe alınırken 27 Nisan Salı günü oynanması planlanan Rizespor - Beşiktaş maçı ise 28 Nisan Çarşamba gününe alındı.

SERGEN YALÇIN ELEŞTİRMİŞTİ

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın Ankaragücü maçının ardından fikstür konusunda eleştiride bulunmuştu. Yalçın fikstür hakkında, "Yapılan fikstür komik bir fikstür. Beşiktaş olarak 2 maçımızı rakibimizden önce oynuyoruz. Bay takım maçını bizden sonra oynuyor. Maalesef Federasyon'daki arkadaşların yaptığı fikstür bana sağlıklı gelmedi" yorumunda bulunmuştu
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