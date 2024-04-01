TFF'den seçim ayarlı hareket : PFDK Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sevklerini yeni açıkladı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, 17 Mart'ta oynanan ve saha olaylarıyla gündemi meşgul eden Trabzonspor-Fenerbahçe maçının sevklerini duyurdu.

Fenerbahçeli futbolculardan Bright Osayi Samuel, İrfan Can Eğribayat, Jaydon Oosterwolde tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edildiği için, cezaları açıklanmadığı takdirde, 3 Nisan'daki Adana Demirspor maçında forma giyebilecekler.

FENERBAHÇELİ OYUNCULAR KAÇ MAÇ CEZA ALABİLİR?

TFF'nin Futbol Disiplin Talimatı'nda yer alan 36. maddeye göre, kaleci İrfan Can Eğribayat ve savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde'ye 1 ila 3 maç ceza verilebilir. İki oyuncu, ek olarak 45. maddeden sevk edildikleri için, 3 ila 5 maç daha ceza almakla karşı karşıya.





Öte yandan, sadece 45. maddeden sevk edilen Nijeryalı sağ bek Osayi Samuel'in ise, 3 ila 5 maç arasında ceza alması gündemde.





TRABZONSPOR'DA EGEMEN KORKMAZ SEVK EDİLDİ

Sarı-lacivertli kulübün görevlileri Kürşat Çiftlik ve Okan Özkan'ın da aynı müsabakadaki kavgaları yüzünden disipline verildiği ifade edildi.





Trabzonspor Kulübünün saha olayları ve talimatlara aykırı hareketten dolayı, bordo-mavililerin antrenörü Egemen Korkmaz'ın ise müsabakadaki kavgası nedeniyle disipline sevk edildiği belirtildi.