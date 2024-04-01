Samanyolu Haber /Spor / TFF'den seçim ayarlı hareket : PFDK Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sevklerini yeni açıkladı /01 Nisan 2024 13:55

TFF'den seçim ayarlı hareket : PFDK Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sevklerini yeni açıkladı

. Türkiye Futbol Federasyonu, 17 Mart'ta oynanan olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçının PFDK sevklerini 15 gün sonra açıkladı. Fenerbahçeli futbolcuların kaç maç ceza alabileceğinin detayları haberimizde...

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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, 17 Mart'ta oynanan ve saha olaylarıyla gündemi meşgul eden Trabzonspor-Fenerbahçe maçının sevklerini duyurdu.

Fenerbahçeli futbolculardan Bright Osayi Samuel, İrfan Can Eğribayat, Jaydon Oosterwolde tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edildiği için, cezaları açıklanmadığı takdirde, 3 Nisan'daki Adana Demirspor maçında forma giyebilecekler.

FENERBAHÇELİ OYUNCULAR KAÇ MAÇ CEZA ALABİLİR?
TFF'nin Futbol Disiplin Talimatı'nda yer alan 36. maddeye göre, kaleci İrfan Can Eğribayat ve savunma oyuncusu Jayden Oosterwolde'ye 1 ila 3 maç ceza verilebilir. İki oyuncu, ek olarak 45. maddeden sevk edildikleri için, 3 ila 5 maç daha ceza almakla karşı karşıya.

Öte yandan, sadece 45. maddeden sevk edilen Nijeryalı sağ bek Osayi Samuel'in ise, 3 ila 5 maç arasında ceza alması gündemde. 

TRABZONSPOR'DA EGEMEN KORKMAZ SEVK EDİLDİ
Sarı-lacivertli kulübün görevlileri Kürşat Çiftlik ve Okan Özkan'ın da aynı müsabakadaki kavgaları yüzünden disipline verildiği ifade edildi.

Trabzonspor Kulübünün saha olayları ve talimatlara aykırı hareketten dolayı, bordo-mavililerin antrenörü Egemen Korkmaz'ın ise müsabakadaki kavgası nedeniyle disipline sevk edildiği belirtildi.
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