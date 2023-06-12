Samanyolu Haber /Gündem / Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer ilk kez hakim karşısında /12 Haziran 2023 12:53

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer ilk kez hakim karşısında

Arnavutluk'tan Türkiye'ye iada edilen Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer ilk kez hakim karşısına çıkıp savunma yaptı

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Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer’inde aralarında bulunduğu 7’si tutuklu 21 sanığın yargılandığı davada Özer ilk kez savunma yaptı. Fatih Özer savunmasında Thodex şirketinin kuruluş ve işleyişinden bahsederek “Medyada ve iddianamede yer alan iddialar asılsızdır. Ben kimseyi dolandırmadım. Bana kumpas yapıldı" dedi. Özer, “Şirket üzerinde alınan tüm kararlar bana aittir. Ablam Serap Özer’in şirkette herhangi bir yetkisi yoktu. Şirketin benden başka yetkilisi yoktur" ifadelerini kullanarak şirket üzerinde tek yetkili kişinin kendisi olduğunu savunmasında sık sık dile getirdi.
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