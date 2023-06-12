Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer ilk kez hakim karşısında

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer’inde aralarında bulunduğu 7’si tutuklu 21 sanığın yargılandığı davada Özer ilk kez savunma yaptı. Fatih Özer savunmasında Thodex şirketinin kuruluş ve işleyişinden bahsederek “Medyada ve iddianamede yer alan iddialar asılsızdır. Ben kimseyi dolandırmadım. Bana kumpas yapıldı" dedi. Özer, “Şirket üzerinde alınan tüm kararlar bana aittir. Ablam Serap Özer’in şirkette herhangi bir yetkisi yoktu. Şirketin benden başka yetkilisi yoktur" ifadelerini kullanarak şirket üzerinde tek yetkili kişinin kendisi olduğunu savunmasında sık sık dile getirdi.