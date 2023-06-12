‘Dâhi’ bombacı 81 yaşında intihar etti

Kuzey Karolina eyaletindeki hapishanenin yetkilileri ölüm nedenine dair resmi açıklama yapmadı ancak konuya yakın üç kaynak “intihar” olduğunu söyledi. Modern yaşamı eleştiren “Unabomber” lakaplı Kaczynski, 1978-1995 yılları arasında evinde imal ettiği bombaları posta yoluyla gönderdiği 3 kişinin ölümüne, 23 kişinin de yaralanmasına neden olmuştu. Amerikan halkında posta kutusu açma fobisine sebep olan Kaczynski, 18 yıl süren aramadan sonra 1996’da tutuklanarak müebbet hapse mahkûm edilmişti.









16 YAŞINDA HARVARD’A GİRDİ





Çocukken yaptırdığı IQ testinde 167 puan alan “dâhi” bombacı, 16 yaşında prestijli Harvard Üniversitesi matematik bölümüne girmeye hak kazanmış, 25 yaşında ise California Üniversitesi’nde yardımcı doçent olmuştu. 1971’de kendini hayattan soyutlayan ve tutuklanana kadar Montana kırsalında kendi inşa ettiği kulübede yaşayan Kaczynski, eylemlerini haklı çıkarmak için kaleme aldığı 35 bin sayfalık manifestoyu gazetelere göndermiş, FBI ve Adalet Bakanlığı tavsiyesiyle Amerikan gazeteleri metni yayınlamıştı.









HAKKINDA BELGESEL YAPILDI





Tutuklandıktan sonra avukatları onun “deli” olduğu savunmasını yaparken Kaczynski idam cezası riskini göze alarak buna itiraz etmişti. Avukatları da bu itirazı “deliliğe kanıt” olarak göstermişti. Netflix’in hakkında belgesel yaptığı Kaczynski’nin lakabı, FBI’ın üniversite ve hava yolu bombalamaları için kullandığı aynı terimden geliyor. Seri katilin ilk kurbanları akademisyenler ve hava yolu çalışanlarıydı.