Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından CHP'deki değişim gündemi takip ediliyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerinden ardından Merkez Yönetim Kurulu'nda değişikliğe gitmişti.







"CHP Genel Başkanlığına aday mısınız?" sorusuna dün yanıt veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Menzile yürüme hususunda net olarak kararlıyım. Asla kişilere bağlı bir düzene değil, kalıcı bir demokrasi düzeninin bu ülkede var olması için, bunun partimizde de var olması yönünde kararlıyım" dedi.





Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, "İmamoğlu çoban ateşi yakmaya hazırlanıyor" başlıklı yazısında 'Kılıçdaroğlu'nun, İmamoğlu’nun CHP Genel Başkanlığı’na adaylığını önlemeye çalıştığını' belirtti.







Selvi yazısında, "İmamoğlu’nun, ekibiyle sürekli olarak durum değerlendirmesi yaptığı söyleniyor" ifadelerine yer verdi.





Abdülkadir Selvi'nin yazısının ilgili bölümü şöyle:





"İmamoğlu’nun, ekibiyle sürekli olarak durum değerlendirmesi yaptığı söyleniyor. Dün, 'kıvılcım' dan söz etti. Önümüzdeki günlerde ise mücadeleyi açıktan başlatıp bir 'çoban ateşi' yakmaya hazırlandığı ifade ediliyor. İmamoğlu, kurultayda Kılıçdaroğlu ile karşı karşıya kalırsa kazanıp kazanamayacağı hesabını yapıyor. Ama bu kez İmamoğlu daha cesur.





Mustafa Sarıgül, bu kurultayda Kılıçdaroğlu’nun en güçlü silahı olacak. Sarıgül’ün, İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nun önünü kesmek için şimdiden kollarını sıvadığı söyleniyor. Sarıgül’ün İmamoğlu yerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı olarak gösterileceği haberleri bu aşamada gerçeği yansıtmıyor. Ekrem İmamoğlu eğer 'Ben CHP Genel Başkanlığı’na aday değilim, İstanbul’a adayım' derse sorun yok. Aday gösterilecek. Ama CHP Genel Başkanlığı’na aday olursa başka bir denge ortaya çıkar. Mustafa Sarıgül ise kurultayda Kılıçdaroğlu ile birlikte hareket edip CHP yönetimine girmeyi hedefliyor."