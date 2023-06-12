Samanyolu Haber /Dünya / BioNTech davasında mahkemeden ilk karar çıktı /12 Haziran 2023 14:00

BioNTech davasında mahkemeden ilk karar çıktı

Almanya'da BioNTech davasının ilk duruşması iptal edildi. Duruşmanın, reddihakim talebi nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

SHABER3.COM

Almanya'da bir sağlık çalışanının, Covid-19 aşısının yan etkileri olduğu iddiasıyla Alman biyoteknoloji firması BioNTech aleyhine Hamburg Eyalet Mahkemesi'nde açtığı davanın ilk duruşması iptal edildi.

Alman basınında yer alan haberlere göre, mahkeme sözcüsü, davacının avukatının reddihakim talebinde bulunduğu için ilk duruşmanın iptal edildiğini duyurdu.

Haberlerde, reddihakim talebinde, davanın önemi nedeniyle bir yargıç yerine hakimlerden oluşan bir kurul tarafından karara bağlamasının istendiği belirtildi. Mahkemenin bu talebi birkaç gün içinde değerlendireceği kaydedildi.

Alman mahremiyet yasası kapsamında adının gizli kalması hakkını kullanan sağlık çalışanı adına hukuk firması Rogert & Ulbrich tarafından açılan dava, Hamburg Eyalet Mahkemesi'nde bugün başlayacaktı.

Sağlık çalışanı, aşı olduktan sonra vücudunun üst kısmında ağrı, kol ve bacaklarda şişlik, yorgunluk, uyku bozukluğu ve beyin sisi gibi semptomların ortaya çıktığını ileri sürerek, aşının neden olduğu bedensel zarar için 150 bin Euro tazminat talep etmişti.

Davacı, ayrıca belirlenmemiş maddi zarar için de tazminat talebinde bulunmuştu.

BioNTech ise iddiaları inceledikten sonra bunları asılsız bularak davanın düşürülmesini talep etmişti.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber BioNTech davasında mahkemeden ilk karar çıktı Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:07:03