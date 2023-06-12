Samanyolu Haber /Gündem / 'Değişim' isteyen belediye başkanları Kılıçdaroğlu ile görüşecek /12 Haziran 2023 14:17

'Değişim' isteyen belediye başkanları Kılıçdaroğlu ile görüşecek

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlarını eleştirdiği söylenen 60’a yakın belediye başkanı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile değişim sürecini görüşmek için bir araya gelecek.

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Seçim sonuçlarını eleştiren 60’a yakın belediye başkanının ‘değişim süreci’ni görüşmek için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşeceği öğrenildi. Cumhuriyet’ten Sarp Sağkal’ın haberine göre, görüşmede neler söyleyeceğine ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu destekleyip desteklemediklerine ilişkin konuşan başkanlar arasında, “Başkanların her biri farklı düşünüyor. O yüzden kimse ‘İmamoğlu’nu destekliyoruz’ ya da ‘Desteklemiyoruz’ demez. İstanbul’u kaybetmemenin önemini de biliyoruz. Partinin delege yapısı da ortada. Biz değişimden yanayız ama bu değişim sancılı olmamalı. Genel başkanımızı seviyoruz, üzmeden, sancısız bir şekilde değişim olması gerektiğini düşünüyoruz” yorumlarını yapanlar bulunuyor.

İMAMOĞLU YANITI
Tele1'in haberine göre partililer, “İmamoğlu’na destek veriyor musunuz” sorusuna “Tabii ki başkanımız bizim için değerli. Seçimde genel başkanla yarışacak kadar çalıştı. Onun da sözü dinlenilmeli. Ama burada mesele isimler değil” ifadedelerini kullanıyor.

Belediye başkanlarının görüşmede, “Değişim baştan aşağı olur, sadece MYK’de kalamaz” düşüncesini ileteceği ve “bayrak açma niyeti olmadığı” vurgulanıyor. Başkanlar, “Görüşmeden ne çıkar” sorusuna da “Genel başkanın bize hak vereceğine eminiz. Ama ne değişecek, göreceğiz” diyor.

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